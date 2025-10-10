Hà Nội

Nhan sắc hiện tại của hot girl từng 'lột xác' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hiện tại của hot girl từng 'lột xác' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Sau nhiều năm kể từ ca "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Vũ Thanh Quỳnh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trầm Phương
Vũ Thanh Quỳnh được biết đến rộng rãi vào năm 2014 khi tham gia chương trình thực tế "Change Life - Thay đổi cuộc sống". Trước phẫu thuật thẩm mỹ, cô sở hữu gương mặt kém sắc với khuyết điểm lớn là hàm hô, gương mặt thô, và ánh nhìn thiếu tự tin, khiến cô gặp nhiều rào cản trong cuộc sống và công việc.
Nhờ chương trình, Vũ Thanh Quỳnh đã nhận được suất tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện tại Hàn Quốc. Cô trải qua một quá trình đau đớn và kiên nhẫn với nhiều ca phẫu thuật phức tạp như: cắt xương hàm, chỉnh hô, gọt cằm, nhấn mí mắt và nâng mũi.
Kết quả sau khi "đập mặt xây lại" là một diện mạo hoàn toàn mới: gương mặt cân đối, các đường nét hài hòa, thanh tú, cùng thần thái tươi tắn và tự tin. Màn lột xác ngoạn mục này đã giúp cô được mệnh danh là "siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định". (Ảnh: FBNV)
Sau 10 năm kể từ ca đại phẫu, nhan sắc của Vũ Thanh Quỳnh không những giữ được vẻ đẹp mà còn được nhận xét là ngày càng thăng hạng, mặn mà và cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Dù đã trải qua nhiều can thiệp "dao kéo" trên gương mặt, các đường nét của Thanh Quỳnh vẫn rất tự nhiên, không hề đơ cứng. Gương mặt cô vẫn giữ được sự hài hòa, thanh tú, khó có thể nhận ra dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: FBNV)
Cô được khen ngợi là một trong những trường hợp giữ được nhan sắc và diện mạo tốt nhất sau phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. (Ảnh: FBNV)
Ngoài gương mặt, Thanh Quỳnh còn sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc nhờ việc chăm sóc bản thân, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện. (Ảnh: FBNV)
Thanh Quỳnh không ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính, quyến rũ đến cá tính, táo bạo, thể hiện sự tự tin và trưởng thành của một người phụ nữ hiện đại. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi ngoại hình đã mở ra một trang mới hoàn toàn cho cuộc sống của Vũ Thanh Quỳnh.Từ một cô gái gặp khó khăn trong việc xin việc, Thanh Quỳnh hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. (Ảnh: FBNV)
Ngoại hình rạng rỡ giúp cô tự tin hơn, nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, quảng cáo, thậm chí thử sức với vai trò MC và tham gia các chương trình truyền hình. Cô cũng thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. (Ảnh: FBNV)
