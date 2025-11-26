Nữ công nhân may Tinh Lợi trộm thẻ ATM, rút hơn 40 triệu của 3 đồng nghiệp

Một nữ công nhân Công ty may Tinh Lợi đã lấy trộm thẻ ATM của 3 nữ công nhân khác, sau đó rút trộm hơn 40 triệu đồng tiền lương của họ.

Viện KSND khu vực 10 - Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản với 4 người bị hại đều là công nhân trong cùng một công ty.

Ảnh minh họa.

P.H.N là công nhân Công ty TNHH may Tinh Lợi. N phát hiện lán xe của công ty không có camera giám sát, nhiều xe mô tô tay ga có khóa điện tử thông minh, khi tắt máy vẫn để trạng thái SEAT (chế độ mở cốp), chỉ cần ấn nút bên cạnh là mở được cốp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trong cốp xe.

Khoảng 18h30 các ngày 8/6/2025, 4/7/2025 và 7/7/2025, N mở được cốp xe của 3 nữ công nhân nhưng không có tiền, chỉ có giấy tờ, N đã lấy thẻ Căn cước công dân, thẻ ATM ngân hàng Vietcombank.

Sau đó, N đến cây ATM nhập thử mật khẩu là ngày, tháng và hai số cuối năm sinh của 3 nữ công nhân trên thì đăng nhập được. N chờ đến thời điểm công ty trả lương, vào các ngày 12/6/2025 và 10/7/2025, N đến cây ATM rút toàn bộ tiền trong tài khoản của họ, tổng số tiền chiếm đoạt được là 40.200.000 đồng.

Một vụ án khác, chị Lê Thị A và D.X.N đều là công nhân cùng truyền của Công ty TNHH may Tinh Lợi thuộc Khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng, do không hiểu về công nghệ, chị A thỉnh thoảng có nhờ N thao tác trên điện thoại di động của chị nên N biết mật khẩu điện thoại của chị A.

Khoảng 15h ngày 12/4/2025, N lợi dụng sơ hở, lén lút lấy điện thoại của chị A, mở phần ghi chú trong điện thoại thấy chị A lưu mật khẩu tài khoản ngân hàng Vietcombank. N dùng mật khẩu này đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của chị A và chiếm đoạt 10.000.000 đồng trong tài khoản của chị A.

Qua các vụ án trên, nhận thấy nhiều người có thói quen đặt mật khẩu tài khoản ngân hàng là ngày sinh hoặc ghi nhớ mật khẩu lưu trong phần ghi chú của điện thoại di động, đây là thói quen nguy hiểm, dễ dàng bị kẻ gian đoán trúng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 khuyến cáo, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của bản thân.

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cũng cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc bảo vệ tài khoản cho công nhân. C