Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nữ công nhân may Tinh Lợi trộm thẻ ATM, rút hơn 40 triệu của 3 đồng nghiệp

Một nữ công nhân Công ty may Tinh Lợi đã lấy trộm thẻ ATM của 3 nữ công nhân khác, sau đó rút trộm hơn 40 triệu đồng tiền lương của họ.

Hải Ninh

Viện KSND khu vực 10 - Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản với 4 người bị hại đều là công nhân trong cùng một công ty.

77777.png
Ảnh minh họa.

P.H.N là công nhân Công ty TNHH may Tinh Lợi. N phát hiện lán xe của công ty không có camera giám sát, nhiều xe mô tô tay ga có khóa điện tử thông minh, khi tắt máy vẫn để trạng thái SEAT (chế độ mở cốp), chỉ cần ấn nút bên cạnh là mở được cốp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trong cốp xe.

Khoảng 18h30 các ngày 8/6/2025, 4/7/2025 và 7/7/2025, N mở được cốp xe của 3 nữ công nhân nhưng không có tiền, chỉ có giấy tờ, N đã lấy thẻ Căn cước công dân, thẻ ATM ngân hàng Vietcombank.

Sau đó, N đến cây ATM nhập thử mật khẩu là ngày, tháng và hai số cuối năm sinh của 3 nữ công nhân trên thì đăng nhập được. N chờ đến thời điểm công ty trả lương, vào các ngày 12/6/2025 và 10/7/2025, N đến cây ATM rút toàn bộ tiền trong tài khoản của họ, tổng số tiền chiếm đoạt được là 40.200.000 đồng.

Một vụ án khác, chị Lê Thị A và D.X.N đều là công nhân cùng truyền của Công ty TNHH may Tinh Lợi thuộc Khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng, do không hiểu về công nghệ, chị A thỉnh thoảng có nhờ N thao tác trên điện thoại di động của chị nên N biết mật khẩu điện thoại của chị A.

Khoảng 15h ngày 12/4/2025, N lợi dụng sơ hở, lén lút lấy điện thoại của chị A, mở phần ghi chú trong điện thoại thấy chị A lưu mật khẩu tài khoản ngân hàng Vietcombank. N dùng mật khẩu này đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của chị A và chiếm đoạt 10.000.000 đồng trong tài khoản của chị A.

Qua các vụ án trên, nhận thấy nhiều người có thói quen đặt mật khẩu tài khoản ngân hàng là ngày sinh hoặc ghi nhớ mật khẩu lưu trong phần ghi chú của điện thoại di động, đây là thói quen nguy hiểm, dễ dàng bị kẻ gian đoán trúng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 khuyến cáo, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của bản thân.

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cũng cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc bảo vệ tài khoản cho công nhân. C

#trộm cắp #ATM #công nhân #Hải Phòng #tội phạm #viện kiểm sát

Bài liên quan

Xã hội

Thiếu tiền tiêu xài, 3 phụ nữ rủ nhau hái trộm quả cà phê ở Sơn La

Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê với tổng trọng lượng 295 kg.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Hiên (SN 1989), Đinh Thị Hạnh (SN 1993), Tòng Thị Dương (SN 1993) cùng trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La về tội Trộm cắp tài sản.

585796416-122215285730275654-157000810162438904-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với 3 người phụ nữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bé gái 13 tuổi bị người nhà bạo hành vì nghi trộm tiền

Ngày 20/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đang làm rõ vụ việc cháu bé 13 tuổi bị người nhà bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc bé gái bị những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện. Ngay sau đó, Công an phường Linh Sơn cũng đã nhận được đơn trình báo của chị T.Q.T (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) là mẹ của cháu bé.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Linh Sơn tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu tiền tiêu xài, 2 'đạo chích nhí' đột nhập nhà dân trộm xe máy

Lợi dụng sơ hở của người dân, 2 đối tượng đã lẻn vào nhà dân ở Hà Tĩnh lấy trộm xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng chưa thành niên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/11, Công an xã Gia Phố nhận được tin báo của anh Nguyễn Viết Thăng (SN 1989, trú tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe mô tô Honda Wave A, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới