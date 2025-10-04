Nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng cầm quyền Nhật Bản là ai?

Bà Sanae Takaichi được bầu làm nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Theo Japan Times, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi đã được bầu làm Chủ tịch Đảng cầm quyền LDP và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, sau khi đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi trong vòng hai của cuộc bầu cử.

Bà Sanae Takaichi đã được bầu làm Chủ tịch Đảng cầm quyền LDP. Ảnh: Pool.

Bà Takaichi giành được 185 phiếu bầu so với 156 phiếu của ông Koizumi trong vòng bầu cử thứ hai sau khi không có ứng viên nào trong số 5 ứng viên giành chiến thắng ở vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng.

"Tôi cảm thấy mọi việc sẽ khó khăn hơn từ giờ trở đi. Chúng ta sẽ không thể xây dựng lại Đảng nếu tôi không nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ mọi thế hệ", bà Takaichi phát biểu sau chiến thắng.

Với kết quả này, bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản để bầu Thủ tướng dự kiến ​​sẽ được triệu tập vào giữa tháng 10.

Tân Tổng thống sẽ phải đối mặt với một số nhiệm vụ khó khăn khi tìm cách xây dựng lại Đảng trong khi lãnh đạo một Chính phủ thiểu số ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Bà Takaichi, 64 tuổi, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong Quốc hội. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2022 đến năm 2024, bà là Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản. Bà cũng giữ kỷ lục là Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản tại vị lâu nhất.