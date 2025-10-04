Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng cầm quyền Nhật Bản là ai?

Bà Sanae Takaichi được bầu làm nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

An An (Theo Japan Times)

Theo Japan Times, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi đã được bầu làm Chủ tịch Đảng cầm quyền LDP và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, sau khi đánh bại Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi trong vòng hai của cuộc bầu cử.

nhat1.png
Bà Sanae Takaichi đã được bầu làm Chủ tịch Đảng cầm quyền LDP. Ảnh: Pool.

Bà Takaichi giành được 185 phiếu bầu so với 156 phiếu của ông Koizumi trong vòng bầu cử thứ hai sau khi không có ứng viên nào trong số 5 ứng viên giành chiến thắng ở vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng.

"Tôi cảm thấy mọi việc sẽ khó khăn hơn từ giờ trở đi. Chúng ta sẽ không thể xây dựng lại Đảng nếu tôi không nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ mọi thế hệ", bà Takaichi phát biểu sau chiến thắng.

Với kết quả này, bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản để bầu Thủ tướng dự kiến ​​sẽ được triệu tập vào giữa tháng 10.

Tân Tổng thống sẽ phải đối mặt với một số nhiệm vụ khó khăn khi tìm cách xây dựng lại Đảng trong khi lãnh đạo một Chính phủ thiểu số ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Bà Takaichi, 64 tuổi, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong Quốc hội. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2022 đến năm 2024, bà là Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản. Bà cũng giữ kỷ lục là Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản tại vị lâu nhất.

#Nữ Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản #Sanae Takaichi #Bầu cử lãnh đạo LDP Nhật Bản #Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản #Bà Sanae Takaichi #Lịch sử nữ lãnh đạo Nhật Bản

Bài liên quan

Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố ý định từ chức

Theo Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do.

Theo Tân Hoa Xã, Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK ngày 7/9 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Đảng LDP quyết định liệu có nên tổ chức bầu cử Chủ tịch Đảng trước thời hạn hay không trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông Ishiba từ chức.

Xem chi tiết

Thế giới

Bà Sushila Karki là Thủ tướng lâm thời Nepal

Bà Sushila Karki đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal.

Theo India Times, ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm Thủ tướng lâm thời, sau khi người tiền nhiệm KP Sharma Oli từ chức vì sức ép từ người biểu tình.

Tổng thống Paudel đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức cho bà Karki tại một buổi lễ ở Văn phòng Tổng thống. Như vậy, bà Karki đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của Nepal.

Xem chi tiết

Thế giới

Chân dung ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng lâm thời Nepal

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal, bà Sushila Karki, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng lâm thời Nepal.

ne1.png
Theo India Today, đại diện người biểu tình ở Nepal đã lên tiếng ủng hộ bà Sushila Karki (ảnh) lên làm Thủ tướng lâm thời Nepal sau khi ông KP Sharma Oli từ chức giữa làn sóng biểu tình bạo lực. Ảnh: NDTV.
ne2.png
Nếu bà Karki chấp nhận đề xuất, trước tiên, bà sẽ gặp Tổng tư lệnh Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel, sau đó cần có sự phê chuẩn từ Tổng thống Ram Chandra Poudel. Ảnh: X.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới