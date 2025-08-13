Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới” cập nhật hình ảnh sau khi có “bến đỗ” mới

Cộng đồng trẻ

“Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới” cập nhật hình ảnh sau khi có “bến đỗ” mới

Vừa thông báo ký gia nhập FC Como Women, nữ cầu thủ Alisha Lehmann đã cập nhật những hình ảnh mới lên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trầm Phương
Ngôi sao bóng đá nữ Thụy Sĩ Alisha Lehmann vừa khiến người hâm mộ bất ngờ với một bước ngoặt rời Juventus để ký hợp đồng 3 năm với FC Como Women, theo The Guardian. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Ngôi sao bóng đá nữ Thụy Sĩ Alisha Lehmann vừa khiến người hâm mộ bất ngờ với một bước ngoặt rời Juventus để ký hợp đồng 3 năm với FC Como Women, theo The Guardian. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Ngay sau bài thông báo của FC Como Women về việc gia nhập của Alisha Lehmann, mới đây cô nàng cũng cập nhật hình ảnh mới của bản thân trong màu áo Como Women. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Ngay sau bài thông báo của FC Como Women về việc gia nhập của Alisha Lehmann, mới đây cô nàng cũng cập nhật hình ảnh mới của bản thân trong màu áo Como Women. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Cô nàng đăng tải ảnh kèm dòng trạng thái chào đón một bước ngoặt mới trong hành trình sự nghiệp: "New beginnings" (Tạm dịch: Khởi đầu mới). (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Cô nàng đăng tải ảnh kèm dòng trạng thái chào đón một bước ngoặt mới trong hành trình sự nghiệp: "New beginnings" (Tạm dịch: Khởi đầu mới). (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Bài đăng của nữ cầu thủ đến thời điểm hiện tại nhận về hơn 72.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận đến từ người hâm mộ. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Bài đăng của nữ cầu thủ đến thời điểm hiện tại nhận về hơn 72.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận đến từ người hâm mộ. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Cầu thủ 26 tuổi sở hữu hơn 16,7 triệu người theo dõi Instagram và 12 triệu trên TikTok, được mệnh danh là “nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Cầu thủ 26 tuổi sở hữu hơn 16,7 triệu người theo dõi Instagram và 12 triệu trên TikTok, được mệnh danh là “nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Mùa trước, Lehmann góp công giúp Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League). (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Mùa trước, Lehmann góp công giúp Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League). (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Quyết định chuyển tới một đội bóng chỉ xếp nửa dưới bảng xếp hạng Serie A mùa trước và chưa được dự cúp châu Âu khiến nhiều người ngạc nhiên, tuy nhiên nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ ủng hộ quyết định này của nữ cầu thủ. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Quyết định chuyển tới một đội bóng chỉ xếp nửa dưới bảng xếp hạng Serie A mùa trước và chưa được dự cúp châu Âu khiến nhiều người ngạc nhiên, tuy nhiên nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ ủng hộ quyết định này của nữ cầu thủ. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Ngoài gây chú ý trên sân cỏ, nhờ lợi thế về ngoại hình, nữ tiền đạo luôn nhận được sự săn đón của các nhãn hàng, nhà quảng cáo thời trang, thể thao tên tuổi. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Ngoài gây chú ý trên sân cỏ, nhờ lợi thế về ngoại hình, nữ tiền đạo luôn nhận được sự săn đón của các nhãn hàng, nhà quảng cáo thời trang, thể thao tên tuổi. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Khi không khoác lên mình chiếc áo đấu, Lehmann sở hữu phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng thường diện những thiết kế cắt xẻ, khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Khi không khoác lên mình chiếc áo đấu, Lehmann sở hữu phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ. Cô nàng thường diện những thiết kế cắt xẻ, khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Nữ tiền đạo có thân hình rắn rỏi cùng gương mặt sắc sảo. Không chỉ vậy, thần thái của cô nàng trong các bộ ảnh cũng cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Nữ tiền đạo có thân hình rắn rỏi cùng gương mặt sắc sảo. Không chỉ vậy, thần thái của cô nàng trong các bộ ảnh cũng cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Bộ ảnh cô nàng làm người mẫu nội y khi hợp tác với Tezenis nhân dịp Valentine năm nay từng "gây sốt" trong cộng đồng người hâm mộ khi nhận gần 700.000 lượt thích trên Instagram. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Bộ ảnh cô nàng làm người mẫu nội y khi hợp tác với Tezenis nhân dịp Valentine năm nay từng "gây sốt" trong cộng đồng người hâm mộ khi nhận gần 700.000 lượt thích trên Instagram. (Ảnh: Instagram @alishalehmann7)
Trầm Phương
#Alisha Lehmann #FC Como Women #bóng đá nữ #cầu thủ nữ #thể thao #Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT