“Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới” cập nhật hình ảnh sau khi có “bến đỗ” mới

Vừa thông báo ký gia nhập FC Como Women, nữ cầu thủ Alisha Lehmann đã cập nhật những hình ảnh mới lên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Vừa thông báo ký gia nhập FC Como Women, nữ cầu thủ Alisha Lehmann đã cập nhật những hình ảnh mới lên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Nếu như Sơn Tùng M-TP vào showbiz cách đây nhiều năm và đang là ngôi sao hạng A, MONO chính thức làm ca sĩ được 3 năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/8, Bọ Cạp cơ hội tốt liên tục xuất hiện, nắm lấy cơ hội có thể đổi đời. Nhân Mã tránh rơi vào bẫy tiêu dùng.
Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, mẫu xe máy Honda Cross Cub 110 2025 hiện đang được phân phối chính hãng với mức giá tương đương khoảng hơn 47,5 triệu đồng.
Đang tiến hành bao vây Pokrovsk, nhưng quân Nga bất ngờ chuyển hướng tiến công về phía đông bắc Pokrovsk, khi đột phá sâu tới 13 km.
Nga đang biến UAV Geran-2 thành nền tảng rải mìn chống tăng PTM-3 tầm xa, mở rộng khả năng phá hoại hậu cần và đe dọa sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.
Với hệ cửa và giếng trời đa dạng, ánh sáng trong ngôi nhà không chỉ đơn thuần là sự soi sáng, mà còn là trải nghiệm.
Không chỉ mua được đất vàng trước tuổi 50, 3 con giáp này còn có cơ hội nhân đôi tài sản, sống an nhàn và sung túc về sau.
Hình dáng kỳ lạ như san hô hoang dã, cây cảnh này đang trở thành thú chơi mới, vừa đẹp độc lạ vừa mang ý nghĩa phong thủy may mắn, tài lộc.
Người mẫu xe hơi nổi tiếng của Thái Lan, Janet Kanokwan Saesim, luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thời trang đi biển nóng bỏng và quyến rũ.
Siêu mẫu Xuân Lan đăng loạt ảnh gia đình mừng tuổi mới. Minh Hương tạo dáng chụp ảnh trên con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng.
Ẩn mình giữa những triền núi hùng vĩ của Tà Xùa, khu rừng nguyên sinh Sa Mu hiện ra như một thước phim cổ tích đầy mê hoặc.
Năm 2025 có tháng nhuận khiến "cổng địa ngục" mở muộn, dấy lên lo ngại. Chuyên gia phong thủy giải mã hiện tượng này và đặc biệt cảnh báo một con giáp.
Honor Play 10C ra mắt tại Trung Quốc, giá từ 2,3 triệu, pin 6.000mAh, màn 120Hz và chống nước IP64, hứa hẹn “làm mưa” ở phân khúc giá rẻ.
Khoảng cuối Kỷ Than Đá, Mazon Creek ở bang Illinois (Mỹ) hiện lên như một cánh cửa thời gian, lưu giữ một kho báu hóa thạch và câu chuyện về môi trường cổ đại.
Bùa hộ mệnh đặc biệt được phát hiện trong tàn tích thành phố cổ Pisidia Antioch ở Thổ Nhĩ Kỳ, hé lộ phong tục chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của người xưa.
Ngư dân Jakub Vagner đã bắt được một con cá trê khổng lồ dài 2,74m tại hồ Vranov sau 50 phút "chiến đấu" với con vật.
Từng là cường quốc công nghệ, Nhật Bản nay chậm chạp số hóa, vẫn gắn bó với máy fax và con dấu, nhưng đang quyết liệt cải tổ để bắt kịp thời đại.
Chiếc Lotus Etna 1984 độc nhất thế giới đang được rao bán với giá 400.000 USD, 1 con số khá lớn với các tay chơi siêu xe, nhưng lại khá hấp dẫn với dân sưu tập.
Xuất hiện trong bộ đồ bơi hai mảnh, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình thể căng tràn sức sống.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội nhiều người đang truyền tay nhau một tọa độ check-in kỷ niệm trước thềm Quốc khánh 2/9.