Hành trình nhan sắc đầy bất ngờ của nữ streamer đình đám 1 thời Uyên Pu

Cộng đồng trẻ

Từ một cô gái cá tính, nổi loạn với mái tóc nhuộm màu nổi bật, đến một người mẹ nền nã, dịu dàng, Uyên Pu đã trải qua một sự "lột xác" ngoạn mục.

Thiên Anh
Khi mới bước chân vào làng game, Uyên Pu là cái tên đình đám. Phong cách của cô thời điểm đó gắn liền với sự nổi loạn, cá tính và không ngại khác biệt.
Nhan sắc của Uyên Pu thời kỳ này không phải là "chuẩn mực", nhưng lại có một sức hút riêng, thể hiện cá tính mạnh mẽ của một cô gái dám sống với đam mê.
Mái tóc nhuộm đủ màu, cùng với những bộ trang phục bụi bặm, phá cách là hình ảnh quen thuộc của Uyên Pu.
Uyên Pu từng có thời điểm được biết đến với vẻ ngoài giản dị, gương mặt bầu bĩnh và phong cách tomboy.
Dù không quá chú trọng về hình thức, Uyên Pu vẫn ghi điểm nhờ sự chân thật, hài hước và khả năng giao tiếp duyên dáng.
Năm 2020 Uyên Pu bất ngờ thông báo giải nghệ, lui về tập trung phát triển kinh doanh và chăm sóc gia đình. Từ đó, cô kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai.
Hot streamer đình đám sau đó có quãng thời gian chọn cách sống nhẹ nhàng, vẻ ngoài được nhận xét xuống sắc đi khá nhiều so với trước đây. Trước những ý kiến trái chiều về ngoại hình của mình, Uyên Pu đã làm clip trả lời thẳng thắn
Uyên Pu của hiện tại đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh cá tính, nổi loạn của ngày xưa. Thay vào đó là một vẻ đẹp nền nã, giản dị, nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Nữ streamer đình đám một thời xuất hiện với gương mặt mộc, lộ những nét đẹp tự nhiên. Mái tóc được để màu đen truyền thống, trang phục cũng đơn giản hơn, ưu tiên sự thoải mái và tiện dụng.
Tuy nhiên, thần thái của Uyên Pu lại trở nên đằm thắm, mặn mà hơn. Nụ cười của cô hiền hòa, ánh mắt toát lên vẻ viên mãn, hạnh phúc. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Uyên Pu #nữ streamer #lột xác #hành trình nhan sắc #biến đổi ngoại hình #người nổi tiếng

