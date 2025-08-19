Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Hot girl điền kinh" diện bikini khoe cơ bụng săn chắc

Cộng đồng trẻ

"Hot girl điền kinh" diện bikini khoe cơ bụng săn chắc

Diện bikini hai mảnh trong loạt ảnh mới, Huỳnh Thị Mỹ Tiên khoe cơ bụng săn chắc, khiến nhiều người phải xuýt xoa khen “thân hình trong mơ".

Trầm Phương
Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp và tài năng đến từ Vĩnh Long, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong bộ bikini quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Huỳnh Thị Mỹ Tiên, nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp và tài năng đến từ Vĩnh Long, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong bộ bikini quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ thu hút bởi nhan sắc rạng rỡ, Mỹ Tiên còn làm người hâm mộ trầm trồ với cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ, minh chứng cho quá trình tập luyện bền bỉ. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ thu hút bởi nhan sắc rạng rỡ, Mỹ Tiên còn làm người hâm mộ trầm trồ với cơ bụng săn chắc đáng ngưỡng mộ, minh chứng cho quá trình tập luyện bền bỉ. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ bikini hai mảnh màu trắng tinh khôi, Mỹ Tiên tự tin khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn và cân đối, đặc trưng của một vận động viên chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ bikini hai mảnh màu trắng tinh khôi, Mỹ Tiên tự tin khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn và cân đối, đặc trưng của một vận động viên chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Dù trong những khoảnh khắc cận cảnh hay toàn thân, cơ bụng săn chắc và rõ nét của cô luôn là điểm nhấn ấn tượng, thể hiện sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp thể thao. (Ảnh: FBNV)
Dù trong những khoảnh khắc cận cảnh hay toàn thân, cơ bụng săn chắc và rõ nét của cô luôn là điểm nhấn ấn tượng, thể hiện sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp thể thao. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh được ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây của Mỹ Tiên tại một bãi biển tuyệt đẹp. Dù không khoác lên mình trang phục thi đấu quen thuộc, cô nàng vẫn toát lên vẻ năng động, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống của một vận động viên điền kinh. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh được ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây của Mỹ Tiên tại một bãi biển tuyệt đẹp. Dù không khoác lên mình trang phục thi đấu quen thuộc, cô nàng vẫn toát lên vẻ năng động, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống của một vận động viên điền kinh. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin của Mỹ Tiên đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin của Mỹ Tiên đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những gương mặt được yêu thích của làng điền kinh Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Huỳnh Thị Mỹ Tiên là một trong những gương mặt được yêu thích của làng điền kinh Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Cô bắt đầu luyện tập điền kinh từ năm lớp 6. Sau chục năm khổ luyện, cô ghi dấu ấn với tấm HCV nội dung 100 m rào nữ tại SEA Games 32. (Ảnh: FBNV)
Cô bắt đầu luyện tập điền kinh từ năm lớp 6. Sau chục năm khổ luyện, cô ghi dấu ấn với tấm HCV nội dung 100 m rào nữ tại SEA Games 32. (Ảnh: FBNV)
Mỹ Tiên được đặt kỳ vọng duy trì phong độ vững vàng và giúp thể thao Việt Nam tiếp tục "săn" HCV ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay. (Ảnh: FBNV)
Mỹ Tiên được đặt kỳ vọng duy trì phong độ vững vàng và giúp thể thao Việt Nam tiếp tục "săn" HCV ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay. (Ảnh: FBNV)
Mỹ Tiên được mệnh danh là “hot girl vượt rào” nhờ ngoại hình nổi bật. Khác với hình ảnh quyết liệt và rắn rỏi trên sân, nữ VĐV thích diện trang phục nữ tính khi đi chơi, cà phê, chụp ảnh trẻ trung đúng lứa tuổi. (Ảnh: FBNV)
Mỹ Tiên được mệnh danh là “hot girl vượt rào” nhờ ngoại hình nổi bật. Khác với hình ảnh quyết liệt và rắn rỏi trên sân, nữ VĐV thích diện trang phục nữ tính khi đi chơi, cà phê, chụp ảnh trẻ trung đúng lứa tuổi. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Huỳnh Thị Mỹ Tiên #điền kinh #bikini #cơ bụng săn chắc #vận động viên Việt Nam #SEA Games 32

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT