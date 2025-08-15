Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Nàng mẫu Nghệ An khoe đường cong cực nét trong loạt ảnh đi biển

Với thân hình chuẩn từng centimet và thần thái cuốn hút, nàng mẫu Huệ Chi - cô gái đến từ Nghệ An - luôn biết cách "đốt mắt" người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

Trầm Phương
Huệ Chi được biết đến là một nàng mẫu với phong cách gợi cảm, sắc sảo. Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi biển, khoe trọn đường cong nóng bỏng và vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Huệ Chi diện bikini hai mảnh màu vàng ánh kim lấp lánh, một thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, giúp tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù là khoảnh khắc nằm thư giãn trên ghế tắm nắng, tạo dáng bên những con sóng hay lướt nhẹ trên bãi cát, cô nàng đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Huệ Chi kết hợp với những phụ kiện đậm chất "đi biển" như kính mắt, vòng tay và vòng cổ vỏ sò, hoa cài tóc...(Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng sử dụng quả dừa tươi làm đạo cụ, tạo nên những bức ảnh đậm chất mùa hè, gợi lên cảm giác thư thái và phóng khoáng. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, hình ảnh Huệ Chi tạo dáng bên bờ biển lúc hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày hắt lên thân hình chuẩn chỉnh càng khiến bức ảnh trở nên lãng mạn và quyến rũ hơn bao giờ hết. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng là một người mẫu có gu thời trang tinh tế và vóc dáng lý tưởng, Huệ Chi luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những bộ bikini nóng bỏng, phong cách thời trang đời thường của Huệ Chi cũng rất được lòng người hâm mộ. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những outfit đa dạng, từ năng động, cá tính cho đến thanh lịch, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Huệ Chi thường diện các trang phục tôn dáng như crop top, váy bodycon hay quần cạp cao, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn và đường cong quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, cô luôn biết cách cân bằng để tổng thể không quá phô trương mà vẫn giữ được sự tinh tế, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huệ Chi #mẫu Nghệ An #đi biển #bikini #đường cong #thời trang bikini

