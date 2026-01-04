Jun Phạm đón hai nhân vật đặc biệt đến thăm nhà

Hà Nội

Jun Phạm từng tâm sự rằng anh thương cô chú Chín Cường như chính cha mẹ ruột. Mới đây, anh vui mừng khi cô chú Chín Cường đến thăm nhà.

Trên trang cá nhân, khoe ảnh bên vợ chồng cô chú Chín Cường, nam ca sĩ Jun Phạm viết: "Thật là hạnh phúc khi chú thím Chín có dịp qua thăm nhà Jun! Con cảm ơn chú thím thật nhiều".
Cô chú Chín Cường xuất hiện trong chương trình Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la có Jun Phạm là một trong những thành viên. Theo Dân Việt, khi chia tay gia đình cô chú Chín Cường, Jun Phạm bày tỏ rằng anh thương cô chú như chính cha mẹ ruột và hứa rằng chắc chắn sẽ quay trở lại.
Theo Tiền Phong, Jun Phạm từng viết trên trang cá nhân về công việc chăm sóc đàn ong của chú Chín: "Hơi thở của chú trầm đều, hòa vào nhịp ong bay lượn như bản giao hưởng ngọt ngào, mà chú Chín là người nhạc trưởng lặng lẽ".
Về cô Chín, Jun Phạm viết: "Thím Chín Tiếu - người giữ bếp, thật thà, duyên dáng và vui tính như thể lúc nào cũng mang theo một giỏ chuyện cười bên mình. Nụ cười của thím ấm áp như chính cái tên và đôi tay thì khéo léo luôn vương mùi khói bếp thân quen của mẹ hiền. Thím nấu ăn rất ngon và chẳng bao giờ ngại thức khuya dậy sớm để lao vào bếp làm bất cứ món gì nếu chúng tôi lỡ miệng vòi vĩnh".
Cuộc hội ngộ giữa Jun Phạm và vợ chồng cô chú Chín ở TP HCM nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Jun Phạm ghi lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm bên vợ chồng cô chú Chín.
Ít ngày trước, các thành viên khác của Gia đình Haha như Bùi Công Nam và Rhymastic cũng hội ngộ vợ chồng cô chú Chín.
Vợ chồng cô chú Chín sống ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long.
Theo Znews, lượng khách đặt homestay và tour thăm nhà chú thím Chín Cường tăng sau khi chương trình Gia đình Haha lên sóng.
Gia đình Haha - Những ngày trời bao la ghi lại trải nghiệm của dàn nghệ sĩ gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm khi lưu trú 7 ngày 6 đêm tại nhà người địa phương. Chương trình nhằm quảng bá văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam thông qua các hoạt động gắn với đời sống nông thôn ở nhiều địa phương.
