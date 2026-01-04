Hà Nội

Con gái màn ảnh của Trấn Thành miệt mài đóng phim đầu năm

Giải trí

Con gái màn ảnh của Trấn Thành miệt mài đóng phim đầu năm

Diễn viên Nguyễn Ngọc Ngân Chi đóng phim từ lúc 4 tuổi, vào vai con gái Trấn Thành trong Bố già. Đầu năm 2026, Ngọc Chi quay hình cho dự án nghệ thuật.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, diễn viên Nguyễn Ngọc Ngân Chi đăng tải loạt ảnh tươi tắn trên phim trường đầu năm 2026. Ảnh: FB Ngân Chi.
Dự án phim ảnh của Ngân Chi sẽ lên sóng vào tháng 2/2026. Ảnh: FB Ngân Chi.
Ngân Chi sinh năm 2011, diễn xuất từ lúc 4 tuổi. Theo Người Lao Động, cô nhóc có khả năng "biến hóa" xuất sắc với nhiều vai diễn như dì ghẻ nhí, nữ hoàng Cleopatra, Bạch Tuyết nhí hay những vai quần chúng như ăn trộm, trẻ mồ côi, bà già… Ảnh: FB Ngân Chi.
Năm 2021, Ngân Chi gây chú ý khi đóng vai con gái Trấn Thành trong phim điện ảnh Bố già. Ảnh: Vietnamnet.
Ngân Chi đoạt nhiều giải thưởng. Theo Vietnamnet, cô nhóc nhận được danh hiệu Nữ diễn viên triển vọng tại giải thưởng Cánh diều vàng 2020, giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021. Ảnh: Vietnamnet.
Ít ai biết, con gái màn ảnh của Trấn Thành từng bày tỏ niềm yêu thích hội họa và mong muốn trở thành họa sĩ vẽ tranh tường cổ động, hoặc nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Ảnh: FB Ngân Chi.
Ngân Chi chia sẻ trên Znews rằng bản thân không chắc sau này khi lớn lên rồi còn muốn làm diễn viên không nên nghĩ mình sẽ trở thành họa sĩ. Từ lúc 5 tuổi, Ngân Chi đã đi học vẽ. Ảnh: FB Ngân Chi.
Tuổi 15, Ngân Chi lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ. Ảnh: FB Ngân Chi.
Ngoài đóng phim, Ngân Chi còn làm người mẫu, dẫn chương trình. Ảnh: FB Ngân Chi.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Ngân Chi sẽ tiếp tục toả sáng khi trưởng thành. Ảnh: FB Ngân Chi.
