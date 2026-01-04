Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngọc Huyền hé lộ tin nhắn 'thả thính' của Đình Tú vào 3 năm trước

Giải trí

Ngọc Huyền hé lộ tin nhắn 'thả thính' của Đình Tú vào 3 năm trước

Mới đây, Ngọc Huyền gây chú ý khi chia sẻ lại tin nhắn của Đình Tú, hé lộ mối quan hệ tình cảm lúc ban đầu của cả hai.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ ảnh chụp tin nhắn của Đình Tú ngày mới hẹn hò. Cô viết: "Cách Đình Tú tán tôi 3 năm trước". Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ ảnh chụp tin nhắn của Đình Tú ngày mới hẹn hò. Cô viết: "Cách Đình Tú tán tôi 3 năm trước". Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Trong tin nhắn 'thả thính', Đình Tú dành lời ngọt ngào cho Ngọc Huyền. Anh viết: "Huyền ơi, Huyền ơi, Huyền à, Huyền thích ăn cháo hay là ăn cơm? Nếu Huyền trả lời là cơm thì cho anh hỏi mấy giờ Huyền ăn? Ngoài trời dù nắng hay mưa. Anh chỉ muốn hỏi cơm chưa hả Huyền?". Ảnh: FB Đình Tú.
Trong tin nhắn 'thả thính', Đình Tú dành lời ngọt ngào cho Ngọc Huyền. Anh viết: "Huyền ơi, Huyền ơi, Huyền à, Huyền thích ăn cháo hay là ăn cơm? Nếu Huyền trả lời là cơm thì cho anh hỏi mấy giờ Huyền ăn? Ngoài trời dù nắng hay mưa. Anh chỉ muốn hỏi cơm chưa hả Huyền?". Ảnh: FB Đình Tú.
Đình Tú và Ngọc Huyền kết hôn năm 2025. Theo Tiền Phong, trong hôn lễ, Đình Tú tiết lộ rằng vợ chồng anh lần đầu gặp nhau trong phòng thu âm bài hát cho chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình phát sóng dịp Tết. Khi ấy, cả hai chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Ảnh: FB Đình Tú.
Đình Tú và Ngọc Huyền kết hôn năm 2025. Theo Tiền Phong, trong hôn lễ, Đình Tú tiết lộ rằng vợ chồng anh lần đầu gặp nhau trong phòng thu âm bài hát cho chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình phát sóng dịp Tết. Khi ấy, cả hai chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Ảnh: FB Đình Tú.
Đạo diễn Bùi Tiến Huy của phim Thương ngày nắng về khuyên Đình Tú hãy làm quen với Ngọc Huyền. Từ đó, nam diễn viên bắt đầu nghĩ đến nữ đồng nghiệp nhiều hơn, nhưng không chủ động 'cưa cẩm' mà tin rằng nếu có duyên thì hai người sẽ có dịp gặp lại. Ảnh: FB Đình Tú.
Đạo diễn Bùi Tiến Huy của phim Thương ngày nắng về khuyên Đình Tú hãy làm quen với Ngọc Huyền. Từ đó, nam diễn viên bắt đầu nghĩ đến nữ đồng nghiệp nhiều hơn, nhưng không chủ động 'cưa cẩm' mà tin rằng nếu có duyên thì hai người sẽ có dịp gặp lại. Ảnh: FB Đình Tú.
Sau đó, Đình Tú và Ngọc Huyền đóng chung phim Đừng nói khi yêu lên sóng tháng 1/ 2023. Ảnh: FB Đình Tú.
Sau đó, Đình Tú và Ngọc Huyền đóng chung phim Đừng nói khi yêu lên sóng tháng 1/ 2023. Ảnh: FB Đình Tú.
Ngọc Huyền từng phủ nhận nghi vấn hẹn hò Đình Tú. Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền từng phủ nhận nghi vấn hẹn hò Đình Tú. Ảnh: Tiền Phong.
Thời điểm phim Cha tôi người ở lại mới lên sóng, Ngọc Huyền chia sẻ: "Trái ngược với An, tôi là người khá trầm và sống nội tâm nên việc liên quan đến gia đình, tình cảm sẽ không chia sẻ lên mạng xã hội. Tôi 28 tuổi nên chắc chắn là có những mối quan hệ riêng. Tôi với anh Tú từng hợp tác trong một phim và từ đó 2 anh em thân thiết. Cũng có nhiều tin đồn nhưng hiện tại tôi và anh Tú chỉ là bạn". Ảnh: Tiền Phong.
Thời điểm phim Cha tôi người ở lại mới lên sóng, Ngọc Huyền chia sẻ: "Trái ngược với An, tôi là người khá trầm và sống nội tâm nên việc liên quan đến gia đình, tình cảm sẽ không chia sẻ lên mạng xã hội. Tôi 28 tuổi nên chắc chắn là có những mối quan hệ riêng. Tôi với anh Tú từng hợp tác trong một phim và từ đó 2 anh em thân thiết. Cũng có nhiều tin đồn nhưng hiện tại tôi và anh Tú chỉ là bạn". Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền và Đình Tú đóng chung phim Cha tôi, người ở lại. Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền và Đình Tú đóng chung phim Cha tôi, người ở lại. Ảnh: Tiền Phong.
Ngọc Huyền và Đình Tú công khai mối quan hệ sau màn cầu hôn ở Nhật Bản vào tháng 6/2025. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Đình Tú công khai mối quan hệ sau màn cầu hôn ở Nhật Bản vào tháng 6/2025. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Đình Tú tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Trong tuần trăng mật ở Nhật Bản, Ngọc Huyền được chồng ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Đình Tú tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Trong tuần trăng mật ở Nhật Bản, Ngọc Huyền được chồng ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Ngọc Huyền #vợ chồng Ngọc Huyền #Ngọc Huyền #Ngọc Huyền Đình Tú #Đình Tú

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT