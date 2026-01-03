Hà Nội

Hoa hậu Hương Giang khoe vẻ gợi cảm trong chuyến du lịch nước ngoài đầu năm

Giải trí

Hoa hậu Hương Giang khoe vẻ gợi cảm trong chuyến du lịch nước ngoài đầu năm

Trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mừng sinh nhật, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Du lịch Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đầu năm 2026, Hoa hậu Hương Giang liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Nàng hậu diện bikini một mảnh tông đỏ khi trải nghiệm dịch vụ ngâm mình vào dòng nước nóng. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Nàng hậu cho biết, chuyến du lịch nước ngoài là món quà sinh nhật từ một người bạn. Ảnh: Instagram Hương Giang.
"Từng nghĩ rằng Cappadocia mùa này sẽ không có thời tiết thuận lợi, nhưng cuối cùng vừa có cảnh tuyết phủ trắng xoá, vừa vào đúng ngày hiếm hoi khinh khí cầu bay được do có nắng", Hương Giang viết trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang đón giao thừa và tuổi mới ở nước ngoài. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Giang hiện tại được xem là 'phú bà'. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch nghỉ dưỡng tại các địa điểm đắt đỏ trong và ngoài nước. Nàng hậu còn chuộng váy áo hàng hiệu, phụ kiện đắt giá. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Mới đây, top 4 Vietnam Idol 2012 có màn tương tác hài hước với người hâm mộ. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Cụ thể, trước lời chúc "sớm lấy chồng" từ một cư dân mạng, Hương Giang bày tỏ: "Chưa công khai người luôn mà giục lấy chồng hoài vậy". Ảnh: Instagram Hương Giang.
Hương Giang dính như sam với người mẫu Phú Cường từ năm 2024. Mới đây, Phú Cường đăng tải hình ảnh bên Hương Giang trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FB Phú Cường.
Phú Cường và Hương Giang có nhiều cử chỉ tình tứ dành cho nhau mỗi khi sánh đôi, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Ảnh: FB Phú Cường.
Thu Cúc (tổng hợp)
