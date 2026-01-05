Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ nghỉ ngọt ngào của Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An tại Nhật Bản

Giải trí

Kỳ nghỉ ngọt ngào của Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An tại Nhật Bản

Trong chuyến du lịch 10 ngày ở Nhật Bản, Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An cùng con gái đi ngắm tuyết, lá vàng rơi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phan Như Thảo – doanh nhân Đức An cùng con gái Bồ Câu ở Tokyo (Nhật Bản) đúng giao thừa và đón năm mới. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Phan Như Thảo – doanh nhân Đức An cùng con gái Bồ Câu ở Tokyo (Nhật Bản) đúng giao thừa và đón năm mới. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Phan Như Thảo chia sẻ về chuyến đi: "Thật ra ở đâu cũng được, bên nhau là được nên hầu như gia đình chỉ đi bộ loanh quanh cùng nhau, gu đi du lịch nghỉ dưỡng nên không có chạy KPI các điểm tham quan. Ăn ngon, ngủ ngon là chính". Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Phan Như Thảo chia sẻ về chuyến đi: "Thật ra ở đâu cũng được, bên nhau là được nên hầu như gia đình chỉ đi bộ loanh quanh cùng nhau, gu đi du lịch nghỉ dưỡng nên không có chạy KPI các điểm tham quan. Ăn ngon, ngủ ngon là chính". Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Nữ người mẫu nhắn nhủ chồng: "Năm nay mình sẽ dành thời gian bên nhau và đi thật nhiều nơi cùng nhau nhé". Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Nữ người mẫu nhắn nhủ chồng: "Năm nay mình sẽ dành thời gian bên nhau và đi thật nhiều nơi cùng nhau nhé". Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Lần đầu tiên con gái Phan Như Thảo ngắm tuyết. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Lần đầu tiên con gái Phan Như Thảo ngắm tuyết. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Vợ chồng Phan Như Thảo có hơn 10 năm gắn bó. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Vợ chồng Phan Như Thảo có hơn 10 năm gắn bó. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Kỷ niệm 10 năm bên nhau, doanh nhân Đức An nhắn nhủ Phan Như Thảo: “10 năm không hề ngắn và cũng không phải tầm thường. Anh chúc em ngày kỷ niệm 10 năm và chúc gia đình mình thêm những nụ cười cạnh nhau vào những năm kế tiếp. Love you”. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Kỷ niệm 10 năm bên nhau, doanh nhân Đức An nhắn nhủ Phan Như Thảo: “10 năm không hề ngắn và cũng không phải tầm thường. Anh chúc em ngày kỷ niệm 10 năm và chúc gia đình mình thêm những nụ cười cạnh nhau vào những năm kế tiếp. Love you”. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Phan Như Thảo luôn được chồng ủng hộ công việc, việc thay đổi bản thân. Tháng 9/2025, nữ người mẫu được doanh nhân Đức An tặng căn hộ hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: FB Đức An.
Phan Như Thảo luôn được chồng ủng hộ công việc, việc thay đổi bản thân. Tháng 9/2025, nữ người mẫu được doanh nhân Đức An tặng căn hộ hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: FB Đức An.
Phan Như Thảo cảm ơn chồng đã luôn ở bên, yêu thương và giúp cô có thêm động lực để trở lại là chính mình, một phiên bản tốt hơn, khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Ảnh: FB Đức An.
Phan Như Thảo cảm ơn chồng đã luôn ở bên, yêu thương và giúp cô có thêm động lực để trở lại là chính mình, một phiên bản tốt hơn, khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Ảnh: FB Đức An.
Nữ người mẫu tập trung kinh doanh kể từ khi lập gia đình. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Nữ người mẫu tập trung kinh doanh kể từ khi lập gia đình. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Trước đây, Phan Như Thảo đóng phim: Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Đò dọc, Gái ế kén chồng, Vàng trắng. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Trước đây, Phan Như Thảo đóng phim: Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Đò dọc, Gái ế kén chồng, Vàng trắng. Ảnh: FB Phan Như Thảo.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phan Như Thảo #doanh nhân Đức An #người mẫu Phan Như Thảo #vợ chồng Phan Như Thảo #con gái Phan Như Thảo #chồng Phan Như Thảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT