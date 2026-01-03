Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoảnh khắc hạnh phúc của Bình Minh bên vợ con trong chuyến du lịch đầu năm

Giải trí

Khoảnh khắc hạnh phúc của Bình Minh bên vợ con trong chuyến du lịch đầu năm

Diễn viên Bình Minh cho biết, cả nhà anh kéo nhau đi chơi lễ trước khi hai con chuẩn bị đi học lại sau 2 tuần nghỉ đông.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Bình Minh chia sẻ, gia đình anh tranh thủ đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng trước khi hai con gái trở lại trường sau kỳ nghỉ đông kéo dài hai tuần. Ảnh: FB Anh Thơ.
Diễn viên Bình Minh chia sẻ, gia đình anh tranh thủ đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng trước khi hai con gái trở lại trường sau kỳ nghỉ đông kéo dài hai tuần. Ảnh: FB Anh Thơ.
"Các chị ấy mê nhất là pizza tươi nướng bằng lò củi, ba mẹ thì mê hải sản và các món địa phương đều chế biến rất đậm vị. Hoạt động thì quá nhiều, chơi mãi không biết chán luôn. Nhất định sẽ quay trở lại ở cả tuần mới đã", Bình Minh cho biết. Ảnh: FB Bình Minh.
"Các chị ấy mê nhất là pizza tươi nướng bằng lò củi, ba mẹ thì mê hải sản và các món địa phương đều chế biến rất đậm vị. Hoạt động thì quá nhiều, chơi mãi không biết chán luôn. Nhất định sẽ quay trở lại ở cả tuần mới đã", Bình Minh cho biết. Ảnh: FB Bình Minh.
Hai con gái của Bình Minh tên An Nhiên (sinh năm 2009) và An Như (sinh năm 2012), sở hữu chiều cao vượt trội. An Nhiên cao 1m75, An Như cao gần 1m6. Ảnh: FB Bình Minh.
Hai con gái của Bình Minh tên An Nhiên (sinh năm 2009) và An Như (sinh năm 2012), sở hữu chiều cao vượt trội. An Nhiên cao 1m75, An Như cao gần 1m6. Ảnh: FB Bình Minh.
Theo Gia Đình Việt Nam, chia sẻ về chiều cao của các con, Bình Minh cho biết: "Tập luyện thể thao là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của các bé... Hai bé đều rất mê vận động thể thao nên có thể yếu tố này cũng có tác động nhiều đến chiều cao của hai bé". Theo Gia Đình Xã Hội, An Nhiên hiện là thành viên đội tuyển bơi của trường, được kình ngư Ánh Viên trực tiếp đào tạo. Ảnh: FB Anh Thơ.
Theo Gia Đình Việt Nam, chia sẻ về chiều cao của các con, Bình Minh cho biết: "Tập luyện thể thao là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của các bé... Hai bé đều rất mê vận động thể thao nên có thể yếu tố này cũng có tác động nhiều đến chiều cao của hai bé". Theo Gia Đình Xã Hội, An Nhiên hiện là thành viên đội tuyển bơi của trường, được kình ngư Ánh Viên trực tiếp đào tạo. Ảnh: FB Anh Thơ.
An Như mê bơi lội, đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Ảnh: FB Anh Thơ.
An Như mê bơi lội, đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Ảnh: FB Anh Thơ.
Năm 2008, Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ kết hôn. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cả hai lại dành cho nhau lời ngọt ngào. Ảnh: FB Anh Thơ.
Năm 2008, Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ kết hôn. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, cả hai lại dành cho nhau lời ngọt ngào. Ảnh: FB Anh Thơ.
Nam diễn viên và vợ doanh nhân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao cùng nhau. Ảnh: FB Anh Thơ.
Nam diễn viên và vợ doanh nhân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao cùng nhau. Ảnh: FB Anh Thơ.
Theo Người Lao Động, nhiều năm nay, Bình Minh tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho công việc kinh doanh và đánh golf. Ảnh: FB Bình Minh.
Theo Người Lao Động, nhiều năm nay, Bình Minh tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để dành thời gian cho công việc kinh doanh và đánh golf. Ảnh: FB Bình Minh.
Bình Minh chia sẻ, anh trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện một khoảng thời gian dài, anh vẫn được khán giả nhớ đến. "Đó chính là động lực cho mỗi bước đi của mình", nam diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Bình Minh.
Bình Minh chia sẻ, anh trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện một khoảng thời gian dài, anh vẫn được khán giả nhớ đến. "Đó chính là động lực cho mỗi bước đi của mình", nam diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Bình Minh.
Bình Minh từng đóng nhiều phim: Chuyện tình xa xứ, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Nữ sát thủ, Giấc mơ cỏ may, đăng quang Siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á năm 2002. Ảnh: FB Bình Minh.
Bình Minh từng đóng nhiều phim: Chuyện tình xa xứ, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Nữ sát thủ, Giấc mơ cỏ may, đăng quang Siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á năm 2002. Ảnh: FB Bình Minh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễn viên Bình Minh #vợ Bình Minh #vợ chồng Bình Minh #con gái Bình Minh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT