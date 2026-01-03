Khoảnh khắc hạnh phúc của Bình Minh bên vợ con trong chuyến du lịch đầu năm

Diễn viên Bình Minh cho biết, cả nhà anh kéo nhau đi chơi lễ trước khi hai con chuẩn bị đi học lại sau 2 tuần nghỉ đông.