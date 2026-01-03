Hà Nội

Giải trí

Mỹ nhân Việt ghi điểm với hình ảnh rạng ngời trong tà áo dài đầu năm

Diễn viên Thúy Ngân, Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Ý Nhi lựa chọn áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng ngời và thần thái duyên dáng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mặc áo dài gam màu hồng xanh, diễn viên Thúy Ngân ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và đậm chất Á Đông. Ảnh: FB Thúy Ngân.
Thúy Ngân sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao thanh thoát, nụ cười tươi tắn. Ảnh: FB Thúy Ngân.
Thúy Ngân tham gia nhiều phim truyền hình nhưng phải đến vai Hân trong Gạo nếp gạo tẻ (2018), tên tuổi của cô mới thực sự gây chú ý. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Cây táo nở hoa, Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Ảnh: FB Thúy Ngân.
Đầu năm, Á hậu Quỳnh Anh cũng lựa chọn áo dài truyền thống. Người đẹp thực hiện bộ ảnh xuống phố cùng bạn trai Neyun. Ảnh: Instagram Neyun.
"Một chút truyền thống, một chút yêu thương", Neyun chia sẻ. Ảnh: Instagram Neyun.
Quỳnh Anh và Neyun công khai hẹn hò vào năm 2025. Theo Znews, Neyun, tên thật Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, là gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Còn Nguyễn Quỳnh Anh đoạt giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: Instagram Neyun.
Quỳnh Anh cao 1m73 trong khi Neyun có chiều cao 1m63. Mới đây, khi chụp bộ ảnh áo dài, nàng hậu khéo tạo dáng để tránh 'dìm hàng' bạn trai. Ảnh: Instagram Neyun.
Đầu năm, Hoa hậu Ý Nhi cũng khoe vẻ rạng ngời trong tà áo dài. Hiện tại, người đẹp du học ở Úc. Ảnh: FB Ý Nhi.
Nhìn lại năm 2025, Ý Nhi cho biết, cô trưởng thành hơn khi được mở rộng những góc nhìn của bản thân về nhiều vấn đề trong cuộc sống, được chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện khiến thế giới quan của mình chuyển động theo, được biết thêm về thế giới, được có thêm những tình bạn chân thành, được hiểu và yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn. Ảnh: FB Ý Nhi.
Ý Nhi cầu chúc một năm mới bình an, mong bản thân sẽ luôn vững vàng trước những thử thách và hoàn thành tốt những dự định đã được đặt ra. Ảnh: FB Ý Nhi.
