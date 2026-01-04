Hà Nội

Thu Thủy nhóm Mây Trắng đẹp ma mị trong bộ ảnh mới

Giải trí

Thu Thủy nhóm Mây Trắng đẹp ma mị trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới mừng sinh nhật, Thu Thủy nhóm Mây Trắng diện bộ váy đen ôm sát, thiết kế tối giản nhưng tôn dáng gợi cảm.

Thu Thủy nhóm Mây Trắng đón tuổi 42 vào đầu năm 2026. Nữ ca sĩ mừng tuổi mới bằng một bộ ảnh nghệ thuật. Ảnh: FB Thu Thủy.
Thu Thủy nhóm Mây Trắng đón tuổi 42 vào đầu năm 2026. Nữ ca sĩ mừng tuổi mới bằng một bộ ảnh nghệ thuật. Ảnh: FB Thu Thủy.
Trong loạt ảnh mới nhân dịp sinh nhật, Thu Thủy diện váy đen ôm dáng tinh tế, vừa tối giản vừa quyến rũ. Ảnh: FB Thu Thủy.
Trong loạt ảnh mới nhân dịp sinh nhật, Thu Thủy diện váy đen ôm dáng tinh tế, vừa tối giản vừa quyến rũ. Ảnh: FB Thu Thủy.
Giọng ca sinh năm 1984 ngồi trên lưng một chú ngựa đen được trang bị bộ giáp kim loại cầu kỳ, tạo cảm giác như một nữ chiến binh bước ra từ thế giới tưởng tượng. Ảnh: FB Thu Thủy.
Giọng ca sinh năm 1984 ngồi trên lưng một chú ngựa đen được trang bị bộ giáp kim loại cầu kỳ, tạo cảm giác như một nữ chiến binh bước ra từ thế giới tưởng tượng. Ảnh: FB Thu Thủy.
Thu Thủy sở hữu gương mặt hài hòa, cân đối, làn da sáng cùng vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Ảnh: FB Thu Thủy.
Thu Thủy sở hữu gương mặt hài hòa, cân đối, làn da sáng cùng vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Ảnh: FB Thu Thủy.
Nữ ca sĩ gợi cảm bội phần sau khi gắn bó với Kin Nguyễn. Ảnh: FB Thu Thủy.
Nữ ca sĩ gợi cảm bội phần sau khi gắn bó với Kin Nguyễn. Ảnh: FB Thu Thủy.
Mới đây, khi Thu Thủy đón tuổi mới, Kin Nguyễn dành lời ngọt ngào cho nữ ca sĩ: "Happy birthday vợ yêu. Bé vợ hôm nay thêm 1 tuổi mới rồi, chúc bé luôn xinh đẹp, luôn tươi cười, tâm luôn bình an và ngập tràn hạnh phúc, mọi điều may mắn và an yên sẽ đến với Bé trong chặng đường sắp tới nhé. Nắm tay ông xã và các con cùng nhau mình vững bước qua mọi sắc màu cuộc sống nha. Yêu em". Ảnh: FB Thu Thủy.
Mới đây, khi Thu Thủy đón tuổi mới, Kin Nguyễn dành lời ngọt ngào cho nữ ca sĩ: "Happy birthday vợ yêu. Bé vợ hôm nay thêm 1 tuổi mới rồi, chúc bé luôn xinh đẹp, luôn tươi cười, tâm luôn bình an và ngập tràn hạnh phúc, mọi điều may mắn và an yên sẽ đến với Bé trong chặng đường sắp tới nhé. Nắm tay ông xã và các con cùng nhau mình vững bước qua mọi sắc màu cuộc sống nha. Yêu em". Ảnh: FB Thu Thủy.
8 năm bên nhau, vợ chồng Thu Thủy vì nhau, bao dung, chia sẻ và hy sinh cho nhau. Ảnh: FB Thu Thủy.
8 năm bên nhau, vợ chồng Thu Thủy vì nhau, bao dung, chia sẻ và hy sinh cho nhau. Ảnh: FB Thu Thủy.
Theo Znews, Thu Thủy và Kin Nguyễn gặp nhau tại một sự kiện năm 2018. Kin chủ động xin chụp ảnh cùng Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc, sau đó liên lạc qua mạng xã hội. Kin Nguyễn cầu hôn Thu Thủy công khai hẹn hò vào tháng 6/2019. Ảnh: FB Thu Thủy.
Theo Znews, Thu Thủy và Kin Nguyễn gặp nhau tại một sự kiện năm 2018. Kin chủ động xin chụp ảnh cùng Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc, sau đó liên lạc qua mạng xã hội. Kin Nguyễn cầu hôn Thu Thủy công khai hẹn hò vào tháng 6/2019. Ảnh: FB Thu Thủy.
Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2019. Ảnh: FB Kin Nguyễn.
Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức hôn lễ vào tháng 7/2019. Ảnh: FB Kin Nguyễn.
Cặp đôi bên nhau không rời, thường xuyên sánh đôi tại sự kiện. Ảnh: FB Thu Thủy.
Cặp đôi bên nhau không rời, thường xuyên sánh đôi tại sự kiện. Ảnh: FB Thu Thủy.
Kin Nguyễn và Thu Thủy có một cô con gái chung. Nữ ca sĩ còn có một cậu con trai riêng. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Thủy cho biết, Kin Nguyễn đảm nhận chính việc đưa đón con trai đi học, dạy con học. Phía con trai Thu Thủy thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín với Kin Nguyễn. Ảnh: FB Thu Thủy.
Kin Nguyễn và Thu Thủy có một cô con gái chung. Nữ ca sĩ còn có một cậu con trai riêng. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Thủy cho biết, Kin Nguyễn đảm nhận chính việc đưa đón con trai đi học, dạy con học. Phía con trai Thu Thủy thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín với Kin Nguyễn. Ảnh: FB Thu Thủy.
