Diễn viên Liên Bỉnh Phát khoe ảnh bên bạn gái

Giải trí

Trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Ngọc Kayla, gọi bạn gái là "cô bạn".

Khoe hình ảnh bên Ngọc Kayla, Liên Bỉnh Phát viết: "Tình cờ ghê, ra tận đây còn gặp cô bạn này". Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Liên Bỉnh Phát hiếm khi khoe hình ảnh bên Ngọc Kayla. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Theo Znews, Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát có khoảng 6 năm hẹn hò. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn hợp tác trong công việc. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
Theo Tiền Phong, năm 2022, Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát cover hai ca khúc Tuyết yêu thương và Cô bé mùa Đông. Liên Bỉnh Phát cho biết: "Có 3 lý do chính khiến Phát lựa chọn hai ca khúc này. Lý do đầu tiên, cả Phát và Ngọc đều thích nghe nhạc cũ. Lý do thứ hai đó là cả Phát và Ngọc đều yêu thích giai điệu cả những bài hát này. Và cuối cùng, đây là 2 bài hát về mùa Đông, rất phù hợp với không khí những ngày cuối năm, se lạnh, mát mẻ. Chính vì những lý do trên mà bản mash-up cover được ra đời". Ảnh: Tiền Phong.
Ngày 22/11/2025, Liên Bỉnh Phát gây chú ý khi hôn Ngọc Kayla khi kiss cam lia tới trong concert SKYNote 2025 của Quốc Thiên. Chia sẻ trên Gia Đình Xã Hội, Liên Bỉnh Phát cho biết đó là một sự tình cờ và không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào câu chuyện tình cảm. Ảnh: Znews.
Liên Bỉnh Phát tiết lộ, trước mỗi dự án, anh đều chia sẻ với nửa kia về mức độ tình cảm của nhân vật. "Có phim bạn ấy không thoải mái thì sẽ không xem, và tôi tôn trọng điều đó", anh nói. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Liên Bỉnh Phát đóng các phim: Hậu duệ mặt trời bản Việt, Không lối thoát, Bác sĩ tha hương, Song lang, Quý cô thừa kế, Ngôi nhà bươm bướm, Quán Kỳ Nam. Ảnh: FB Liên Bỉnh Phát.
Ngọc Kayla theo đuổi ca hát nhiều năm qua. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
Giọng ca sinh năm 1991 được mệnh danh là bản sao của nữ ca sĩ Hàn Quốc Jang Nara. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
Bạn gái Liên Bỉnh Phát gợi cảm, hiện đại và cuốn hút. Ảnh: FB Ngọc Kayla.
