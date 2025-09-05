Hà Nội

Noo Phước Thịnh tuổi 36 vẫn bảnh bao, visual đỉnh cao khiến fan mê mẩn

Giải trí

Noo Phước Thịnh tuổi 36 vẫn bảnh bao, visual đỉnh cao khiến fan mê mẩn

Bước sang tuổi 36, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vững phong độ ngoại hình. Hình ảnh đời thường mới đây càng chứng minh visual của anh dường như bị thời gian bỏ quên.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh chia sẻ khoảnh khắc giản dị khi ngồi ăn cơm. Đáng chú ý, anh còn kèm theo dòng trạng thái dí dỏm: “Nhà anh có canh, có cá. Chỉ có má của con anh… là chưa”.
Lời “thả thính” dễ thương này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú, vừa bật cười vừa trêu chọc giọng ca sinh năm 1988.
Không chỉ gây chú ý bởi cách chia sẻ hóm hỉnh, Noo Phước Thịnh còn khiến fan “đổ gục” trước vẻ ngoài điển trai.
Trong bộ áo thun trắng đơn giản, kết hợp với kính mắt, nam ca sĩ khoe trọn gương mặt sáng sủa, làn da mịn màng cùng nét trẻ trung khó tin ở tuổi 36.
Góc nghiêng thư sinh, nụ cười hiền cùng thần thái rạng rỡ của Noo Phước Thịnh nhận được hàng loạt bình luận khen ngợi từ khán giả.
Nhiều người cho rằng, phong độ ngoại hình của Noo Phước Thịnh thậm chí ngày càng “thăng hạng”.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì được sức hút đặc biệt nhờ tài năng, sự duyên dáng và diện mạo như bị thời gian bỏ quên.
So với thời điểm mới vào nghề, Noo Phước Thịnh được nhận xét ngày càng điển trai, phong độ và chững chạc.
Ở tuổi 36, nam ca sĩ vẫn quản lý bản thân rất tốt, hầu như không để lộ dấu vết thời gian.
Năm 2022, anh cũng nằm trong top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Nam ca sĩ Việt được đứng chung danh sách với nhiều ngôi sao lớn khác như Tome Hiddleston, Natalie Portman, Jungkook (BTS)… Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
