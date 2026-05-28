Noo Phước Thịnh - Chi Pu khuấy động đường đua Vpop

Sự trở lại gần như cùng lúc của Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP hay Binz đang khiến đường đua Vpop bước vào giai đoạn sôi động nhất từ đầu năm 2026.

Không chỉ trở lại bằng âm nhạc, nhiều nghệ sĩ còn cho thấy tham vọng đầu tư mạnh vào hình ảnh, concept và chiến lược thương hiệu trong giai đoạn mới.

Noo Phước Thịnh tìm lại cảm xúc với âm nhạc

Sau thời gian khá kín tiếng với các sản phẩm cá nhân, Noo Phước Thịnh bất ngờ công bố dự án “Cuộc gọi cuối”. Nam ca sĩ hé lộ audio phát hành lúc 19h ngày 2/6, trong khi MV ra mắt vào ngày 7/6.

Trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh chia sẻ nhiều tâm sự về hành trình trở lại sau quãng lặng kéo dài. Anh viết: “Với mình đối thủ lớn nhất chắc có lẽ chính là phiên bản yếu đuối của mình trong những ngày tối tăm không tìm thấy lối. Lần quay trở lại này mình chỉ muốn chiến thắng chính bản thân”.

Nam ca sĩ cho biết anh dành nhiều thời gian để tìm lại cảm xúc rung động với âm nhạc thay vì vội vàng tái xuất. “Đi qua đủ nhiều mới biết điều quý giá nhất chưa bao giờ là hào quang, mà là những người vẫn ở lại, vẫn lặng lẽ chờ mình hát”, Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Noo Phước Thịnh vài năm gần đây chọn nhịp hoạt động chậm hơn, tập trung cho live show và những sân khấu âm nhạc riêng. Vì vậy, lần trở lại này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi nam ca sĩ vẫn là một trong những giọng hát giữ được lượng fan trung thành sau nhiều năm hoạt động.

Chi Pu tiếp tục mở rộng hình ảnh sau “Đạp gió”

Không chỉ có Noo Phước Thịnh, Chi Pu cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp hé lộ các ca khúc thuộc album sắp phát hành. Nữ ca sĩ lần lượt công bố ca khúc “Tin được không” kết hợp cùng Amber Liu, các bài hát solo “55”, “Thao túng”.

Dòng trạng thái “Không có chỗ cho sự dang dở! Chi Pu trở lại” phần nào cho thấy tinh thần quyết liệt của nữ ca sĩ trong lần tái xuất này.

Sau hiệu ứng từ chương trình “Đạp gió” tại Trung Quốc năm 2023, Chi Pu trở thành một trong những nghệ sĩ Việt có hoạt động quốc tế nổi bật nhất giai đoạn gần đây. Cô liên tục tham gia các sự kiện giải trí tại Trung Quốc, đồng thời mở rộng độ nhận diện với khán giả quốc tế.

Chính vì vậy, album lần này không chỉ được xem là sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước tiếp theo trong chiến lược xây dựng hình ảnh của Chi Pu sau giai đoạn tạo tiếng vang ở thị trường nước ngoài.

Phí Phương Anh nỗ lực khẳng định màu sắc riêng

Trong lúc nhiều nghệ sĩ lớn đồng loạt tung dự án mới, Phí Phương Anh cũng tham gia đường đua Vpop với ca khúc “Vốn đã quen một mình”, phát hành lúc 20h ngày 28/5.

Phí Phương Anh từng được biết đến với vai trò quán quân The Face Vietnam 2016 trước khi chuyển hướng sang ca hát. Tuy nhiên, quyết định theo đuổi âm nhạc của cô từng tạo nhiều tranh luận vì chất giọng và kỹ năng trình diễn.

Dù vậy, người đẹp sinh năm 1997 vẫn kiên trì với con đường ca sĩ chuyên nghiệp trong nhiều năm qua. Cô liên tục phát hành sản phẩm mới, thử sức ở nhiều màu sắc từ dance pop đến ballad, đồng thời xây dựng hình ảnh theo hướng trẻ trung, thời trang và giàu tính thị giác.

Giữa thời điểm thị trường nhạc Việt xuất hiện hàng loạt dự án lớn từ nhiều tên tuổi nổi bật, sản phẩm mới của Phí Phương Anh được xem là nỗ lực duy trì độ nhận diện và khẳng định sự nghiêm túc với âm nhạc.

Sơn Tùng M-TP gây chú ý với màn hợp tác cùng Tyga

Ở một diễn biến khác, Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm thảo luận khi xác nhận hợp tác cùng rapper Tyga trong dự án “Come my way”, phát hành lúc 20h ngày 28/5.

Theo Znews, Tyga là rapper sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng như “Taste”, “Hookah” hay “Ayy Macarena”, có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt 7 tỷ. Theo Liverate, mức chi phí để mời Tyga biểu diễn trực tiếp dao động từ 275.000 USD đến 400.000 USD.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định khó đưa ra con số chính xác cho màn hợp tác này vì còn phụ thuộc quy mô sản xuất, thời gian khai thác hình ảnh, mức độ tham gia của nghệ sĩ hay chiến lược truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng tổng mức đầu tư hoàn toàn có thể lên tới vài trăm nghìn USD nếu tính toàn bộ chi phí nghệ sĩ, ê-kíp, pháp lý và sản xuất. Theo ông, với những nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, đây không chỉ là khoản đầu tư cho một bài hát mà còn là chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn.

Trong bối cảnh nghệ sĩ Việt ngày càng đẩy mạnh các màn kết hợp quốc tế, dự án của Sơn Tùng M-TP tiếp tục cho thấy tham vọng mở rộng hình ảnh ra ngoài thị trường trong nước.

Binz phát hành album đầu tay sau nhiều năm hoạt động

Không đứng ngoài làn sóng phát hành sản phẩm mới, Binz vừa chính thức giới thiệu album đầu tay mang tên “Gặp lại” sau nhiều năm hoạt động.

Theo Người Lao Động, album gồm 10 ca khúc tái hiện hành trình trưởng thành của nam rapper, từ hình ảnh nổi loạn đến một người đàn ông trưởng thành, biết trân trọng gia đình và tình yêu. Dự án có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Hà Lê và SUGI. Những màn kết hợp mang màu sắc khác nhau giúp album có thêm nhiều lớp cảm xúc và chất liệu âm nhạc.

Sau nhiều năm hoạt động giữa underground, album đầu tay của Binz được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nam rapper.

Việc hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt trở lại trong cùng thời điểm cho thấy Vpop đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới sau quãng thời gian khá trầm lắng. Không chỉ phát hành ca khúc đơn lẻ, nhiều nghệ sĩ hiện đầu tư mạnh vào concept, album và chiến lược hình ảnh dài hơi nhằm giữ sức hút trong thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh.