Noo Phước Thịnh U40 điển trai và phong độ khiến fan mê mẩn

Noo Phước Thịnh – một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất showbiz Việt vẫn giữ trọn sức hút dù đã bước vào độ tuổi U40.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Noo Phước Thịnh đã gây ấn tượng với gương mặt điển trai, phong cách thư sinh và nụ cười hiền lành.
Từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Noo Phước Thịnh đã gây ấn tượng với gương mặt điển trai, phong cách thư sinh và nụ cười hiền lành.
Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ khẳng định tên tuổi bằng tài năng âm nhạc mà còn duy trì được hình ảnh chỉn chu, cuốn hút trong mắt công chúng.
Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ khẳng định tên tuổi bằng tài năng âm nhạc mà còn duy trì được hình ảnh chỉn chu, cuốn hút trong mắt công chúng.
Ở tuổi gần 40, Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên “đắt show”, xuất hiện đều đặn trên các sân khấu lớn nhỏ.
Ở tuổi gần 40, Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên "đắt show", xuất hiện đều đặn trên các sân khấu lớn nhỏ.
Bước sang tuổi 36, nam ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi ngoại hình gần như không thay đổi, thậm chí còn được nhận xét ngày càng “thăng hạng”.
Bước sang tuổi 36, nam ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi ngoại hình gần như không thay đổi, thậm chí còn được nhận xét ngày càng "thăng hạng".
Góc nghiêng thư sinh, làn da sáng cùng thần thái rạng rỡ giúp Noo liên tục nhận về những lời khen ngợi trên mạng xã hội.
Góc nghiêng thư sinh, làn da sáng cùng thần thái rạng rỡ giúp Noo liên tục nhận về những lời khen ngợi trên mạng xã hội.
So với thời điểm mới vào nghề, Noo Phước Thịnh hiện tại mang vẻ điển trai chững chạc, nam tính hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có.
So với thời điểm mới vào nghề, Noo Phước Thịnh hiện tại mang vẻ điển trai chững chạc, nam tính hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có.
Phong độ ngoại hình ổn định, cộng với phong cách biểu diễn ngày càng cuốn đã góp phần giúp anh giữ vững vị trí trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.
Phong độ ngoại hình ổn định, cộng với phong cách biểu diễn ngày càng cuốn đã góp phần giúp anh giữ vững vị trí trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.
Vẻ điển trai bất chấp thời gian của Noo Phước Thịnh không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự chuyên nghiệp, duyên dáng và đam mê nghiêm túc với nghệ thuật.
Vẻ điển trai bất chấp thời gian của Noo Phước Thịnh không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự chuyên nghiệp, duyên dáng và đam mê nghiêm túc với nghệ thuật.
Thành công nghệ thuật giúp Noo Phước Thịnh sớm có được cuộc sống sung túc. Anh đang ở trong căn biệt thự trị giá khoảng 22 tỷ đồng tại TP.HCM, được thiết kế hiện đại, là nơi vừa nghỉ ngơi vừa làm việc sáng tạo.
Thành công nghệ thuật giúp Noo Phước Thịnh sớm có được cuộc sống sung túc. Anh đang ở trong căn biệt thự trị giá khoảng 22 tỷ đồng tại TP.HCM, được thiết kế hiện đại, là nơi vừa nghỉ ngơi vừa làm việc sáng tạo.
Ngoài ca hát, Noo còn tham gia nhiều show truyền hình, từng đảm nhận vai trò HLV ở Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, chứng minh sức hút bền bỉ của một ngôi sao hạng A.
Ngoài ca hát, Noo còn tham gia nhiều show truyền hình, từng đảm nhận vai trò HLV ở Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, chứng minh sức hút bền bỉ của một ngôi sao hạng A.
Dù đã ở tuổi U40, Noo Phước Thịnh vẫn độc thân.
Dù đã ở tuổi U40, Noo Phước Thịnh vẫn độc thân.
Ngoài công việc, Noo Phước Thịnh chọn lối sống kín đáo. Anh dành thời gian tập thể thao, chăm sóc sức khỏe và giữ cân bằng cảm xúc. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Ngoài công việc, Noo Phước Thịnh chọn lối sống kín đáo. Anh dành thời gian tập thể thao, chăm sóc sức khỏe và giữ cân bằng cảm xúc. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Noo Phước Thịnh #ca sĩ Noo Phước Thịnh #nhan sắc Noo Phước Thịnh #Noo Phước Thịnh 36 tuổi

