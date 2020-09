Thư chứa chất độc ricin từng suýt đến tay những Tổng thống Mỹ nào?

Theo Standard, hồi năm 2003, lực lượng an ninh Mỹ đã phát hiện và ngăn chặn một phong bì chứa chất độc cirin trước khi nó được chuyển tới Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush (ảnh). Ảnh: ABC News. Nguồn tin cho hay, bưu kiện khả nghi được phát hiện vào tháng 11/2003 nhưng thông tin này được giữ bí mật cho đến khi ricin được phát hiện trong văn phòng của một nghị sĩ Đảng Cộng hòa vào tháng 2/2004. Ảnh: History. Năm 2013, trong quá trình kiểm tra thư tín lưu tại phòng tiếp nhận thư, giới chức Mỹ đã phát hiện độc tố ricin trên các bức thư sắp được chuyển tới văn phòng của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Mississippi, Roger Wicker. Ảnh: The Nation. Thủ phạm Everett Dutschke (ảnh) sau đó bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Tupelo, bang Mississippi, và phải ngồi tù nhiều thập kỷ. Năm 2014, nữ diễn viên Shannon Richardson (ảnh) lĩnh án 18 năm tù sau khi bị kết tội gửi các phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Barack Obama và Thị trưởng thành phố New York khi đó là ông Michael Bloomberg. Ảnh: Getty. Ông Donald Trump trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 3 bị "tấn công" bằng phong bì thư chứa ricin. Ảnh: AP. Hồi tháng 10/2018, Cơ quan Mật vụ Mỹ thu giữ các phong bì chứa cirin được gửi cho Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson. Ảnh: EPA. William Clyde Allen III (ảnh), một cựu binh hải quân ở bang Utah, sau đó bị bắt giữ và truy tố vì liên quan đến những bức thư chứa chất kịch độc ricin gửi tới Tổng thống Trump và các quan chức quân đội Mỹ. Ảnh: AP. Gần đây nhất, ngày 19/9/2020, trong quá trình kiểm tra bao thư đề tên người nhận là Tổng thống Donald Trump tại một trung tâm thư tín chính phủ, lực lượng an ninh Mỹ phát hiện chất độc ricin trong phong bì thư gửi tới Nhà Trắng này. Ảnh: TS. FBI đã tiến hành hai cuộc xét nghiệm và đều xác nhận có sự hiện diện của chất độc ricin trong phong bì thư. Ảnh: Getty. "Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Mật vụ và Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Mỹ đang điều tra lá thư khả nghi tại trung tâm thư tín chính phủ. Song ở thời điểm hiện tại, không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng", trích thông cáo của FBI. Trong diễn biến liên quan mới nhất, ngày 20/9, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cho biết, một người phụ nữ tình nghi gửi phong bì thư chứa chất độc ricin tới Nhà Trắng và Tổng thống Trump đã bị bắt giữ tại biên giới New York-Canada. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV1)

