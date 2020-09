Ông Trump-Biden ở đâu trong ngày vụ khủng bố 11/9 xảy ra?

Hồi năm 2019, trong bài phát biểu tại Lầu Năm Góc dịp kỷ niệm 18 năm vụ khủng bố 11/9, Tổng thống Trump đã chia sẻ chi tiết về buổi sáng xảy ra vụ khủng bố năm 2001 cũng như những hành động của ông khi chứng kiến thảm kịch xảy ra. Ảnh: AP. "Sáng sớm hôm đó (11/9/2001), tôi đang ngồi ở nhà (tòa Tháp Trump) để xem một chương trình truyền hình kinh doanh. Jack Welch, Chủ tịch của General Electric khi đó, đang chuẩn bị được phỏng vấn thì đột nhiên chương trình bị cắt. Lúc đầu, có nhiều tin tức khác nhau, nói rằng có 'một vụ nổ nồi hơi'. Nhưng tôi biết rằng, nồi hơi không có trên đỉnh tòa nhà đó", ông Trump cho biết. Ảnh: EPA. "Một tin tức khác đưa là một vụ nổ nhà bếp xảy ra trong tòa Windows of the World. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra. Có một sự hỗn loạn lớn", ông Trump nói tiếp. Ảnh: Tổng thống Trump và phu nhân Melania trong buổi lễ tưởng niệm năm 2019. Ảnh: Getty. Tổng thống Trump cũng kể lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến trong buổi sáng ngày hôm đó. “Tôi nhìn ra bên ngoài từ tòa nhà ở trung tâm Manhattan, thẳng với tòa Trung tâm Thương mại Thế giới, thì thấy chiếc máy bay thứ hai, với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào tòa tháp thứ hai”, ông Trump nhớ lại. Ảnh: AP. “Ngay lập tức, tôi tới khu vực số không cùng với những người làm việc cho tôi và cố giúp đỡ bằng những việc nhỏ nhất mà chúng tôi có thể làm. Chúng tôi không đơn độc. Nhiều người khác cũng tìm kiếm xung quanh để giúp đỡ mọi người. Tất cả đều cố gắng hết sức”, ông Trump cho hay. Ảnh: Ông Trump bên ngoài trụ sở văn phòng chứng khoán New York hôm 18/9/2001. Ảnh: NY Daily News. Hai ngày sau khi vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra, vào ngày 13/9/2001, ông Donald Trump, với tư cách một công dân New York, đã trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Đức ngay trước hiện trường đổ nát của Tòa Tháp Đôi. “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy: Sự tàn phá, những con người đã bỏ mạng một cách oan uổng. Điều đó thực sự khủng khiếp. Nhưng người dân New York rất mạnh mẽ và kiên cường. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xây dựng lại thành phố", ông nói trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Youtube. Trong khi đó, vào sáng 11/9/2001, ông Joe Biden đang đi tàu Amtrak tới thủ đô Washington làm việc thì vợ ông gọi điện báo tin về vụ khủng bố Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ảnh: CNN. Ông Biden muốn vào tòa nhà Quốc hội để tiếp tục làm việc, nhưng lực lượng an ninh đã sơ tán trụ sở Quốc hội và ngăn không cho vị thượng nghị sĩ này vào trong vì lo ngại tòa nhà có thể là mục tiêu bị tấn công. Ảnh: WT. Không thể vào trong, ông Biden tức giận ngồi trên ghế bên ngoài và gọi điện. Ông muốn Quốc hội tiếp tục hoạt động, muốn Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush quay về Washington. Ông không muốn để những kẻ khủng bố chiến thắng và công việc bị gián đoạn. Ảnh: Politico. Được biết, ông Joe Biden (trái) hiện là ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ, còn Tổng thống đương nhiệm Donald Trump hiện là ứng viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: CNN. Ngày 11/9 vừa qua, ông Biden và Tổng thống Trump đã tham dự các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân của vụ khủng bố 19 năm trước. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Nhìn lại vụ khủng bố 11/9 (Nguồn video: VTC14)

