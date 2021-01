Diễn biến vụ máy bay Indonesia chở 62 người gặp nạn

Theo hãng thông tấn Antara, chiếc máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc vào lúc 14h40 chiều 9/1 (giờ địa phương) tại vị trí cách sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta 18km về phía bắc. Ảnh: EPA.



Theo Reuters, dữ liệu từ trang FlightRadar24 cho thấy "khoảng 4 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, máy bay đã mất độ cao hơn 3.000 m chỉ trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ". Chiếc phi cơ khi đó đang trên đường tới thành phố Pontianak ở Tây Kalimantan. Ảnh: Twitter.



Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya xác nhận máy bay Indonesia gặp nạn. Khi đó, chiếc máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 này chở 62 người, bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn và 50 hành khách (43 người lớn và 7 trẻ em). Ảnh: Mảnh vỡ nghi của máy bay Boeing 737-500 trên biển. Ảnh: Twitter.



Quan chức cấp cao của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas), Bambang Suryo Aji, cho biết máy bay bị nghi rơi ở khu vực giữa quần đảo Laki và Lancang, tại vùng biển phía bắc Jakarta. Ảnh: The Sun.

Trong cuộc họp báo hôm 9/1, người đứng đầu Basarnas, ông Bagus Puruhito, cho biết thêm đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát ra từ chiếc máy bay này. Ảnh: Một chiếc máy bay của hãng Sriwijaya Air. Ảnh: DW.



Liên quan đến vụ tai nạn máy bay, Hải quân Indonesia đã xác định được tọa độ rơi của chiếc máy bay nói trên, đồng thời triển khai một số tàu chiến tới khu vực tìm kiếm. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ kéo dài cả đêm. Ảnh: The Sun.

Trước đó, theo Tân Hoa Xã, truyền hình địa phương dẫn lời EKo Surya Hadi, chỉ huy tàu tuần duyên Trisula, thông báo họ đã tìm thấy một số bộ phận thi thể người và mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay xấu số. Ảnh: Daily Mail.



"Chúng tôi tìm thấy một số dây cáp, một mảnh quần jean và một số mảnh kim loại trên mặt nước", quan chức an ninh Zulkifli nói. Ảnh: Twitter.



Được biết, những mảnh vỡ và các vật thể thu được trong quá trình tìm kiếm máy bay mất tích chiều 9/1 sẽ được chuyển toàn bộ về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia để xác minh. Ảnh: Daily Mail.



Tối 9/1, nhiều thân nhân của hành khách trên chuyến bay SJ 182 của hãng Sriwijaya Air gặp nạn đã có mặt tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Jakarta) để chờ tin tức về người thân. Ảnh: Reuters.



Các binh sĩ, cảnh sát có mặt tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Ảnh: EPA.



Trong khi đó, ban quản lý sân bay Supadio ở Pontianak (Indonesia) đã chuẩn bị sẵn một trung tâm xử lý khủng hoảng dành cho gia đình của hành khách có mặt trên chuyến bay SJ 182. Ảnh: Người thân hành khách lo lắng chờ tin tại sân bay Supadio. Ảnh: Getty.



Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị Bộ Giao thông Vận tải tích cực tổ chức các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và Bộ này đang phối hợp trực tiếp với các cơ quan liên quan để giải quyết vụ việc. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Thảm họa rơi máy bay tại Pakistan (Nguồn video: VTV)

