Nội soi thành công khối bã thức ăn lớn trong dạ dày người đàn ông 67 tuổi

Ông L.M.N. (67 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài khoảng 3 tuần, kèm đầy chướng bụng, khó tiêu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa và phát hiện một khối bã thức ăn lớn, kết tụ cứng, kích thước khoảng 4x6cm nằm trong dạ dày.

BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa cho biết, khối bã đã tồn tại trong thời gian dài, có tính chất dai và rắn chắc, gây tổn thương loét tại vị trí bờ cong nhỏ. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày hoặc tắc ruột.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, ê-kíp nội soi can thiệp đã tiến hành cắt nhỏ và lấy toàn bộ khối bã qua đường nội soi. Do khối bã có kích thước lớn và bám chắc, quá trình can thiệp đòi hỏi thao tác chính xác, khéo léo để tránh làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Sau can thiệp, khối bã thức ăn được lấy trọn vẹn ra ngoài, người bệnh ổn định sức khỏe và tránh được một cuộc phẫu thuật ngoại khoa phức tạp.

Ê - kíp can thiệp lấy khối bã thức ăn - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Quảng Đại cho biết, bã thức ăn trong dạ dày là tình trạng các chất thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, tích tụ lâu ngày tạo thành khối rắn trong đường tiêu hóa. Tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi, người có chức năng nhai kém do mất răng hoặc mắc các bệnh lý làm giảm khả năng tiêu hóa.

Những người thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu như măng, quả hồng… hoặc người từng phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, giảm tiết acid dạ dày cũng có nguy cơ cao hình thành khối bã thức ăn.

Khối bã thức ăn nếu tồn tại lâu ngày có thể gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí gây tắc ruột nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đây, đa số trường hợp có khối bã thức ăn lớn thường phải phẫu thuật để lấy ra ngoài. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật nội soi can thiệp và hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, nhiều trường hợp hiện có thể được xử trí hiệu quả ngay trong một lần nội soi.

Để phòng tránh khối bã thức ăn, các bác sĩ khuyến cáo: người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm nhiều xơ khó tiêu trong cùng thời điểm. Người cao tuổi, người mất răng hoặc có bệnh lý dạ dày cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy chướng, khó tiêu kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán nguyên nhân, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

