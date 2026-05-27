Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nội soi thành công khối bã thức ăn lớn trong dạ dày người đàn ông 67 tuổi

Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi can thiệp thành công lấy khối bã thức ăn kích thước lớn, giúp người bệnh tránh cuộc phẫu thuật ngoại khoa xâm lấn.

Thúy Nga

Ông L.M.N. (67 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài khoảng 3 tuần, kèm đầy chướng bụng, khó tiêu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa và phát hiện một khối bã thức ăn lớn, kết tụ cứng, kích thước khoảng 4x6cm nằm trong dạ dày.

BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa cho biết, khối bã đã tồn tại trong thời gian dài, có tính chất dai và rắn chắc, gây tổn thương loét tại vị trí bờ cong nhỏ. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày hoặc tắc ruột.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, ê-kíp nội soi can thiệp đã tiến hành cắt nhỏ và lấy toàn bộ khối bã qua đường nội soi. Do khối bã có kích thước lớn và bám chắc, quá trình can thiệp đòi hỏi thao tác chính xác, khéo léo để tránh làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Sau can thiệp, khối bã thức ăn được lấy trọn vẹn ra ngoài, người bệnh ổn định sức khỏe và tránh được một cuộc phẫu thuật ngoại khoa phức tạp.

ba-thuc-an.jpg
Ê - kíp can thiệp lấy khối bã thức ăn - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Quảng Đại cho biết, bã thức ăn trong dạ dày là tình trạng các chất thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, tích tụ lâu ngày tạo thành khối rắn trong đường tiêu hóa. Tình trạng này thường gặp ở người cao tuổi, người có chức năng nhai kém do mất răng hoặc mắc các bệnh lý làm giảm khả năng tiêu hóa.

Những người thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu như măng, quả hồng… hoặc người từng phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, giảm tiết acid dạ dày cũng có nguy cơ cao hình thành khối bã thức ăn.

Khối bã thức ăn nếu tồn tại lâu ngày có thể gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí gây tắc ruột nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

ba-thuc-an-2.jpg
Khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đây, đa số trường hợp có khối bã thức ăn lớn thường phải phẫu thuật để lấy ra ngoài. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật nội soi can thiệp và hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, nhiều trường hợp hiện có thể được xử trí hiệu quả ngay trong một lần nội soi.

Để phòng tránh khối bã thức ăn, các bác sĩ khuyến cáo: người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm nhiều xơ khó tiêu trong cùng thời điểm. Người cao tuổi, người mất răng hoặc có bệnh lý dạ dày cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn uống.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy chướng, khó tiêu kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán nguyên nhân, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở TP HCM:

(Nguồn: VTV1)
#Khối bã thức ăn trong dạ dày #Nội soi can thiệp tránh phẫu thuật #Nguy cơ loét và xuất huyết tiêu hóa #Chế độ ăn và phòng ngừa khối bã #Biểu hiện và biến chứng rối loạn tiêu hóa

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiều người già tắc ruột do bã thức ăn, biến chứng vỡ ruột, hoại tử

Tắc ruột do bã thức ăn phải phẫu thuật cấp cứu lập lại lưu thông ruột tránh những biến chứng vỡ ruột, hoại tử ruột, rối loạn điện giải, suy đa tạng và tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam thực hiện phẫu thuật nhiều trường hợp người cao tuổi tắc ruột do đọng bã thức ăn.

Đau bụng và nôn không ngờ tắc ruột do bã thức ăn

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhập viện cấp cứu vì tắc ruột do bã thức ăn

Tắc ruột do bã thức ăn có thể gây biến chứng nguy hiểm, cần khám sớm để tránh hoại tử, viêm phúc mạc.

Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thường xảy ra do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu (hồng ngâm, măng, ổi, trái cây xanh), nhai không kỹ, hoặc ở người cao tuổi/sau phẫu thuật dạ dày. Triệu chứng gồm đau bụng, nôn, bí trung tiện, cần phẫu thuật hoặc nội soi kịp thời để tránh vỡ, hoại tử ruột.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lấy bã thức ăn 'khổng lồ' 15cm trong dạ dày cụ bà 85 tuổi thích ăn hồng ngâm

Khối bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được, vị trí hay gặp nhất là ở dạ dày.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa nội soi can thiệp lấy bã thức ăn "khổng lồ" 15cm trong dạ dày cụ bà 85 tuổi thích ăn hồng ngâm.

Theo đó, cụ bà H.T.V (85 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phát hiện khối bã thức ăn lớn, kích thước 10 x 15cm trong dạ dày, xung quanh có các ổ viêm, ổ loét khoảng 2cm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới