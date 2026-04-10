Trung Quốc - Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai nước.

AP đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bay tới Bình Nhưỡng vào ngày 9/4 trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm.

Theo các hãng truyền thông nhà nước của hai nước ngày 10/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm, trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: CRI.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết thêm, trong cuộc gặp hôm 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay, nhưng không nêu rõ cụ thể các vấn đề đó là gì. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược giữa các cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Cả hai hãng tin đều không đề cập liệu ông Vương và bà Choe có thảo luận về Mỹ hoặc các chủ đề khác như cuộc chiến ở Trung Đông hay không.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị tới Triều Tiên diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh đã được lên lịch lại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Năm.

Triều Tiên và Trung Quốc đang thúc đẩy củng cố quan hệ song phương. Tháng 9/2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 6 năm và cam kết ủng hộ lẫn nhau.

Tháng trước, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến bay thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 30/3, không lâu sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai thủ đô được khôi phục.

