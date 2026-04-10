Trung Quốc - Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai nước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bay tới Bình Nhưỡng vào ngày 9/4 trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm.

Theo các hãng truyền thông nhà nước của hai nước ngày 10/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm, trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: CRI.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết thêm, trong cuộc gặp hôm 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay, nhưng không nêu rõ cụ thể các vấn đề đó là gì. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược giữa các cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Cả hai hãng tin đều không đề cập liệu ông Vương và bà Choe có thảo luận về Mỹ hoặc các chủ đề khác như cuộc chiến ở Trung Đông hay không.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị tới Triều Tiên diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh đã được lên lịch lại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Năm.

Triều Tiên và Trung Quốc đang thúc đẩy củng cố quan hệ song phương. Tháng 9/2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 6 năm và cam kết ủng hộ lẫn nhau.

Tháng trước, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến bay thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 30/3, không lâu sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai thủ đô được khôi phục.

Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại đường bay thẳng giữa Bắc Kinh và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn.

Theo AP, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 30/3, không lâu sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai thủ đô được khôi phục.

Chuyến bay của Air China đã được Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân, cùng các nhà ngoại giao khác chào đón, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Triều Tiên thông tin về loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới

Triều Tiên cho biết đã tiến hành nhiều vụ thử nghiệm vũ khí mới tuần này, trong đó có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. 

Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử nghiệm trong tuần này liên quan đến nhiều vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, các cuộc thử nghiệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 6/4, còn bao gồm trình diễn vũ khí phòng không, hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao.

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

