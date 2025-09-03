Hà Nội

Thế giới

Nổ lớn trong cuộc biểu tình ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ việc nghi là đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc biểu tình ở thành phố Quetta, Pakistan.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 2/9 cho biết, quả bom phát nổ ở bãi đậu xe khi mọi người đang rời đi sau cuộc biểu tình tại thành phố Quetta, tây nam Pakistan.

Vụ nổ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Sajid Tareen, một lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân tộc Balochistan-Mengal (BNP-M), xác nhận vụ nổ xảy ra tại bãi đậu xe sau khi cuộc biểu tình kết thúc và một số thành viên của đảng này cũng bị thương.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ.

pakistan.png
Vụ nổ đã khiến hàng chục người thương vong ở Pakistan. Ảnh: NBC News.

Một vụ tấn công khác ở Balochistan, Pakistan, đã cướp đi sinh mạng của 5 người vào tuần trước. Quetta là thủ phủ của tỉnh Balochistan, giáp biên giới với Afghanistan và Iran.

Các chiến binh ly khai Baloch hoạt động trong khu vực và từng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trước đây.

Trước đó cùng ngày, ít nhất 6 binh sĩ đã thiệt mạng khi quân nổi dậy tấn công trụ sở cảnh sát liên bang ở Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc nước này.

Theo dữ liệu thống kê, 2.526 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Pakistan trong năm 2024, bao gồm gần 700 nhân viên an ninh, hơn 900 dân thường và khoảng 900 chiến binh vũ trang.

