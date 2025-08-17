Hà Nội

Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ ở Nga, hơn 140 người thương vong

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết vụ nổ lớn tại một nhà máy ở vùng Ryazan đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương.

An An (Theo MT)

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại một nhà máy ở Nga

Nguồn video: X

The Moscow Times đưa tin ngày 16/8, vụ nổ xảy ra tại xưởng sản xuất thuốc súng của nhà máy Elastik ở vùng Ryazan, phía đông nam Moscow, Nga.

"Thật không may, 11 người đã thiệt mạng. 130 người khác bị thương trong vụ nổ", Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông tin, đồng thời công bố những bức ảnh về đống đổ nát và thiệt hại nghiêm trọng tại hiện trường.

no.png
Cột khói bốc lên cao từ hiện trường vụ nổ. Ảnh: observerbd.com.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường cách Moscow 320 km về phía đông nam.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. Nguồn tin giấu tên nói với RIA Novosti rằng vụ cháy nổ có thể là do vi phạm an toàn.

Đây là vụ nổ gây tử vong thứ hai xảy ra tại nhà máy Elastic kể từ tháng 10/2021. Khi đó, 17 người thiệt mạng trong một xưởng do công ty sản xuất thuốc nổ Razryad điều hành.

