Thế giới

Hiện trường nổ lớn tại nhà máy thép ở Mỹ, nhiều thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy thép ở Pennsylvania, Mỹ.

An An (Theo ABC News)

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại nhà máy thép ở Mỹ

Nguồn video: Fox43.

ABC News dẫn lời các quan chức quận Allegheny cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy thép của Tập đoàn US Steel ở Clairton, cách Pittsburgh khoảng 24 km, vào ngày 12/8 khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Vụ nổ xảy ra bên trong khu vực vận hành pin tại nhà máy vào lúc 10h51 sáng 11/8 (giờ địa phương) và nhiều 'vụ nổ thứ cấp' sau đó được báo cáo", quan chức quận Allegheny thông tin.

hientruong3.png
Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao. Ảnh: WTAE.
hientruong2.png
Cột khói bốc lên cao sau vụ nổ. Ảnh: CCTV.

Cảnh sát quận Allegheny cho biết 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ.

"Hoạt động tìm kiếm cứu hộ đã được tiến hành tại nhà máy ngay lập tức. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị", Thống đốc Josh Shapiro cho biết trên mạng xã hội.

Theo các quan chức, trong số những người bị thương, 5 người trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định. 5 người khác đã được xuất viện.

hientruong1.png
Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ nổ. Ảnh: WTAE.

Thị trưởng Clairton Richard Lattanzi xác nhận với ABC News rằng một người thiệt mạng trong vụ nổ được xác định là Timothy Quinn. Người thứ hai tử vong vào đêm 11/8 vẫn chưa được xác định danh tính.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra nguyên nhân vụ việc", David B. Burritt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của US Steel, cho biết.

