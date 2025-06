Ninh Thuận: Liên danh Châu An- Thuận Tiến thi công trường Nguyễn Tiệm

Cty TNHH Châu An, Cty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến là 2 nhà thầu có trụ sở tại Ninh Thuận, liên tiếp được “xướng tên” trúng nhiều gói thầu hàng chục tỷ.

Chỉ một nhà thầu tham dự

Mới đây (5/6), liên danh Công ty Châu An-Thuận Tiến (gồm Cty TNHH Châu An, Cty TNHH Xây dựng PCCC Thuận Tiến) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam phê duyệt trúng gói thầu số 07 'công trình Trường THCS Nguyễn Tiệm và các hạng mục khác’ theo quyết định (QĐ) số KQ2500186756_2506051004; giá trúng thầu là 6,412 tỷ đồng.

Gói thầu trên thuộc dự án Trường THCS Nguyễn Tiệm và các hạng mục khác có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được UBND huyện Thuận Nam phê duyệt ngày 29/4/2025 (số QĐ 855/QĐ-UBND), trong đó gói thầu số 07 là một trong năm gói thầu liên kết có giá dự toán cao nhất 6,419 tỷ đồng. UBND huyện Thuận Nam giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

Ngày 6/5/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam phê duyệt E-HSMT cho gói thầu trên tại QĐ số E2500186756_2505061700 và được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày; hình thức LCNT đấu thầu rộng rãi; phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày.

Tuy nhiên, tại biên bản đóng mở thầu công khai ngày 20/5/2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia đấu thầu, đó là liên danh Công ty Châu An-Thuận Tiến, với giá dự thầu sau giảm 0% là 6,412 tỷ đồng.

Một phần QĐ số KQ2500186756_2506051004 - nguồn MSC.

Sau thời gian thẩm định kết quả đấu thầu, ngày 5/6/2025, ông Lê Minh Châu, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam, ký ban hành QĐ số KQ2500186756_2506051004 phê duyệt cho liên danh Công ty Châu An-Thuận Tiến trúng thầu; giá trúng thầu là 6,412 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 0,1% so với giá dự toán ban đầu.

Năng lực nhà thầu

Liên danh Châu An - Thuận Tiến (gồm 2 thành viên là Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến và Công ty TNHH Châu An) đều có địa chỉ trụ sở tại TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo dữ liệu công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cùng số liệu thống kê chưa đầy đủ mà phóng viên có được từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến (Cty Thuận Tiến) hoạt động từ năm 2007, và người đại diện theo pháp luật của công ty là Phạm Văn Thực. Công ty này có lịch sử tham gia đấu thầu khá ấn tượng kể từ khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2016 đến nay (4/6/2025), đã trúng khoảng 159/176 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 1.500 tỷ đồng (bao gồm liên danh).

Trong năm 2025, cả với vai trò độc lập và liên danh, ngoài gói thầu số 07 vừa trúng hơn 6 tỷ đồng, Cty Thuận Tiến còn được “xướng tên” trong danh sách trúng hàng loạt gói thầu lớn có giá hàng chục tỷ đồng.

Chỉ tính riêng tháng 5/2025 trúng liên tiếp 4 gói thầu lớn có tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng:

Ngày 29/5/2025, Cty Thuận Tiến được phê duyệt trúng gói thầu gần 30 tỷ đồng với vai trò liên danh, gói thầu số 10 ‘xây lắp toàn bộ công trình’ dự án trường Mầm non Phú Tài theo QĐ số KQ2500165643_2505291619 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Phan Thiết; giá trúng thầu là 29,487 tỷ đồng (giá gói thầu 30,909 tỷ đồng).

Trúng gói thầu gần 12 tỷ đồng với vai trò liên danh, gói thầu số 06 ‘thi công xây lắp +PCCC+ thiết bị + dự phòng’ theo QĐ số KQ2500158720_2505141702, ngày 14/5/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn, giá trúng thầu là 11,584 tỷ đồng (giá gói thầu 11,602 tỷ đồng).

Trúng gói thầu số 07 ‘thi công xây dựng công trình trường THCS Võ Văn Kiệt và các hạng mục khác, xã Phước Ninh’ với vai trò liên danh theo QĐ số KQ2500158608_2505201523, ngày 20/5/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam; giá trúng thầu là 6,690 tỷ đồng (giá gói thầu 6,724 tỷ đồng). Gói thầu không có đối thủ cạnh tranh.

Trước đó (tháng 4/2025), Đặc biệt ấn tượng trong lịch sử trúng thầu của Cty Thuận Tiến là trúng liên tiếp khoảng 6 gói thầu trong 1 tháng ở cùng 1 địa bàn Ninh Thuận với tổng giá trị khoảng hơn 50 tỷ đồng (bao gồm liên danh), lần lượt theo số quyết định và giá trúng thầu: số QĐ KQ2500105819_2504251351, giá trúng thầu 22,340 tỷ đồng; số QĐ KQ2500105404_2504291604, giá trúng thầu 6,275 tỷ đồng; số QĐ 750/QĐ-CTKTTL-KHKT, giá trúng thầu 621 triệu đồng; số QĐ KQ2500091580_2504031448, giá trúng thầu 6,982 tỷ đồng; số QĐ KQ2500078273_2504020929, giá trúng thầu 10,371 tỷ đồng; số QĐ KQ2500078024_2504020904, giá trúng thầu 10,550 tỷ đồng.

Hay, trúng gói thầu số 04 ‘xây lắp toàn bộ công trình’ dự án tuyến đường số 2 nối đường ĐT.706 và đường ĐT.706B; giá trúng thầu là 22,905 tỷ đồng với vai trò liên danh, theo QĐ số KQ2500035544_2503141743, ngày 14/3/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. Cùng loạt gói thầu lớn với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng…

Ngoài ra, Cty Thuận Tiến đang chiếm ưu thế tại gói thầu xây lắp có giá trị lớn, đang đợi phê duyệt kết quả:

Gói thầu số 26 ‘xây lắp hạng mục cây xanh, cấp nước và PCCC’ dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Bắc do UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư, hoàn thành đóng mở thầu ngày 26/5/2025; gói thầu có giá 10,532 tỷ đồng. Và, Gói thầu số 07 ‘xây lắp toàn bộ công trình dự án trường THCS Tân Thiện, thị xã La Gi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX La Gi làm chủ đầu tư; hoàn thành đóng mở thầu ngày 26/5/2025; giá gói thầu là 26,945 tỷ đồng.

Công ty TNHH Châu An (Cty Châu An) hoạt động từ năm 2010, có địa chỉ tại phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ông Võ Tôn Như An giữ chức vụ giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ năm 2016 đến nay (4/6/2025), Cty Châu An đã trúng khoảng 49/60 gói thầu. Trong số các gói thầu này, đa phần đều nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là khoảng gần 500 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu số 07 vừa trúng hơn 6 tỷ đồng, Cty Châu An còn trúng nhiều gói thầu lớn khác:

Ngày 25/4/2025, Cty Châu An liên danh cùng Cty Thuận Tiến, được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phê duyệt trúng gói gói thầu số 18 ‘thi công xây dựng công trình’, theo QĐ số KQ2500105819_2504251351; giá trúng thầu là 22,340 tỷ đồng. Gói thầu không có đối thủ cạnh tranh.

Gói thầu số 08 ‘thi công xây dựng công trình’, trong vai trò liên danh Cty Châu An trúng thầu theo QĐ số KQ2500095026_2504101505, ngày 10/4/2025 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải; giá trúng thầu là 7,700 tỷ đồng (giá gói thầu 7,962 tỷ đồng).

Cty Châu An liên danh cùng Cty Thuận Tiến, trúng gói thầu số 16 thi công xây dựng công trình theo QĐ số 413/QĐ-BQLDA, ngày 19/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; giá trúng thầu là 17,323 tỷ đồng (giá gói thầu 17,270 tỷ đồng). Gói thầu không có cạnh tranh.

Cty Châu An liên danh cùng Cty Thuận Tiến, trúng gói thầu số 08 ‘thi công xây dựng công trình’ theo QĐ số 319/QĐ-BQLDA, ngày 3/10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Phan Rang-Tháp Chàm; giá trúng thầu là 8,856 tỷ đồng (giá gói thầu 8,950 tỷ đồng). Gói thầu không có cạnh tranh.

Cty Châu An độc lập trúng gói thầu số 12 thi công xây dựng công trình, theo QĐ số 362/QĐ-BQLDA, ngày 11/9/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải. Gói thầu không có cạnh tranh; giá trúng thầu là 15,813 tỷ đồng (giá gói thầu 15,845 tỷ đồng), tiết kiệm thầu cho ngân sách Nhà nước (khoảng 0,20% so với giá gói thầu).

Trúng gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Cty Châu An trong vai trò liên danh đã trúng thầu theo QĐ số 1298/QĐ-UBND, ngày 13/8/2024 của UBND huyện Thuận Nam; giá trúng thầu là 67,455 tỷ đồng…