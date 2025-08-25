Luống cây bị giẫm nát sau khi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sau buổi tổng hợp luyện tối 24/8 ở Hà Nội, tại nhiều tuyến phố không ít luống cây, hoa bị người xem chen chúc giẫm nát.

Tối 24/8 vừa qua, không khí hào hùng và sôi động đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, khi hàng vạn người dân đổ về để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp của lòng tự hào dân tộc, một "vết nhơ" đáng buồn đã xuất hiện và khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Sau khi buổi diễu binh kết thúc, nhiều người đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang trên các dải phân cách và bồn hoa ven đường.

Do lượng người quá đông và sự chen lấn, nhiều cây cảnh, đặc biệt là những khóm hoa được trồng mới để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, đã bị giẫm nát không thương tiếc. Những chậu hoa đổ nghiêng ngả, thân cây gãy rạp, và rác thải bừa bãi vương vãi khắp nơi đã tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với sự trang trọng của buổi diễu binh, diễu hành.

Những hình ảnh người dân dẫm cây hoa khi đi xem diễu binh, diễu hành được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Halo Hà Nội, Beatvn)

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về vô số lời chỉ trích từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa khi công sức chăm sóc của công nhân cây xanh bị hủy hoại chỉ trong một đêm, trong khi số khác lên án mạnh mẽ ý thức kém của một bộ phận người dân.

"Quá buồn và thất vọng vì ý thức của 1 số người, đây không phải là yêu nước, mà là phá hoại" - Tài khoản Lý Thị Thanh Tâm bày tỏ.

"Ý thức kém. Nếu đã như vậy nên ở nhà xem qua điện thoại sẽ rõ từng đoàn. Đi xem mà ý thức thế này làm khổ cho các lực lượng chúc năng lại phải giải quyết" - Tài khoản Phuong Dau cũng thể hiện sự bức xúc.

Nhiều người bày tỏ bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh cây, hoa bị giẫm nát sau buổi hợp luyện.

Để khắc phục hậu quả, theo VietNamNet, ngay từ sáng sớm ngày 25/8, trong cơn mưa nặng hạt, các công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt để dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Đối với những cây bị dập nát, hỏng, công nhân khắc phục bằng cách cắt bỏ lá và trồng lại. Còn với cây không thể khắc phục được thì sẽ trồng mới.

Được biết, số cây bị giẫm nát kéo dài hàng trăm mét trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Trong đó, đoạn bị hư hỏng nặng nhất là gần khu vực sân vận động Quần Ngựa.

Không chỉ hình ảnh cây hoa tan hoang, sau khi buổi hợp luyện tối 24/8 kết thúc, một số tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai..., các loại áo mưa, chai nhựa, túi ni lông, bìa cứng... bị bỏ lại nhiều hai bên đường, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, xấu xí.

Ngoài ra, những hình ảnh không đẹp về cảnh chen lấn, xô đẩy, cãi vã, tranh giành chỗ ngồi,... vẫn diễn ra ở một số nơi khiến không ít người ngao ngán.

Các loại áo mưa, chai nhựa, túi ni lông, bìa cứng... bị bỏ lại nhiều hai bên đường.

Những sự việc nói trên là một lời nhắc nhở đắt giá về ý thức bảo vệ tài sản công cộng, cũng như cách ứng xử khi tham gia các sự kiện mang tính cộng đồng.

Một luống hoa xanh mướt, một chậu cây cảnh được chăm chút cẩn thận, hay một con đường sạch sẽ không một cọng rác – đó là công sức của bao người để chào đón ngày lễ trọng đại của dân tộc. Thế nhưng, chỉ sau một buổi tổng duyệt diễu binh, khi dòng người cuồn cuộn rút đi, tất cả đã trở thành một cảnh tượng tan hoang và đầy xót xa.

"Có thể chỉ để đứng gần hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút",... Nhưng rồi hàng trăm, hàng nghìn "chút thôi" như thế đã biến những con phố sạch đẹp thành một bãi chiến trường.

Yêu nước không chỉ nằm ở việc có mặt ở đó, vẫy cờ hay hô vang khẩu hiệu. Tình yêu đó còn thể hiện ở cách cư xử khi đứng giữa cộng đồng, ở sự tôn trọng dành cho tài sản chung và công sức của người khác. Hãy gìn giữ nét đẹp của Thủ đô từ những điều nhỏ nhất, bước chân đúng chỗ, giữ gìn một luống hoa, nhặt một mẩu rác bỏ vào thùng…để sự kiện lớn của dân tộc sẽ rực rỡ bởi ánh đèn, cờ hoa, tỏa sáng bởi nếp sống văn minh, bởi sự đồng lòng của cả cộng đồng.