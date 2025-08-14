Tranh cãi nảy lửa về cách phụ huynh ửng xử thế nào khi con mất đồ ở lớp học

Gần đây, đoạn hội thoại trong nhóm chat phụ huynh một lớp học đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi biến một sự việc thành cuộc tranh cãi không hồi kết.

Mạng xã hội gần đây đang xôn xao trước một bài đăng chia sẻ hình ảnh đoạn chat được chụp màn hình từ nhóm phụ huynh của một lớp học. Câu chuyện bắt đầu từ việc một phụ huynh lên tiếng về việc con mình bị mất một quả bóng rổ. Tuy nhiên, cách xử lý của các bậc cha mẹ đã nhanh chóng biến sự việc thành một cuộc tranh cãi gay gắt, thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, một phụ huynh có con học lớp 3 đã đăng tin trong nhóm chat của lớp học: "Em xin phép đăng lại ạ. Bạn G.H lớp 3A buổi học thứ 5 có thất lạc quả bóng rổ. Đến nay vẫn chưa có bạn nào đem trả. Quả bóng tuy giá trị không nhiều, các bạn bé có thể ko biết mình cầm hay lấy nhầm. Nhưng là Bố mẹ thì nên dạy con được tính thật thà ạ".

Lời nhắn này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ một phụ huynh khác. Người này lập tức phản hồi: "Chị hỏi thầy tìm trong kho chưa? Em nghĩ ai cũng dạy con thật thà chứ không phải mình chị. Con em cũng mất 2 quả nhưng việc đầu tiên em làm là trách con không tự bảo quản đồ của mình chứ không phải đi khuyên người khác dạy con cả".

Đoạn chat gây trên nhiều tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và tạo ra các luồng ý kiến đối lập.

Một số bày tỏ đồng tình với quan điểm của vị phụ huynh đầu tiên, cho rằng trong một môi trường tập thể, đặc biệt là lớp học việc nhắc nhở về tính trung thực là điều cần thiết để xây dựng một môi trường học tập lành mạnh. Hơn nữa, việc này còn tạo cơ hội để các phụ huynh khác tự nhìn nhận lại và giáo dục con mình, nếu chẳng may con họ có cầm nhầm đồ của bạn.

Bên cạnh đó, nhiều vị phụ huynh cũng chia sẻ câu chuyện của tương tự của con mình. Họ cho rằng nếu theo lời của vị phụ huynh thứ hai, việc con mất đồ mà đổ lỗi cho con mình đầu tiên sẽ khiến con cảm thấy bố mẹ không còn là chỗ dựa, hình thành tâm lý tự trách trong mọi việc của đứa trẻ.

Nhiều bình luận cũng cho rằng, lời nhắn vị phụ huynh đầu chỉ mang tính chất nhắc nhở chung, không hề có ý quy chụp hay chỉ đích danh một cá nhân nào. Việc phụ huynh thứ hai phản ứng gay gắt và dùng lời lẽ mang tính công kích chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Một số người đồng tình với vị phụ huynh đầu tiên. Ảnh chụp màn hình

Trái ngược lại, một bộ phận cộng đồng mạng lại đồng tình với phụ huynh thứ hai. Họ cho rằng cách giải quyết vấn đề của phụ huynh đầu tiên đã đi quá xa, chạm vào lòng tự trọng của người khác, thậm chí nâng quan điểm vấn đề khi nhấn mạnh "bố mẹ thì nên dạy con đức tính thật thà". Cách giáo dục con cái là chuyện riêng của mỗi gia đình. Việc công khai "khuyên" người khác dạy con tính thật thà trong một nhóm chat đông người là một hành động thiếu tế nhị, dễ gây hiểu lầm và tổn thương.

"Từ bao giờ mất đồ xong quay sang trách người khác không dạy con thật thà thế?", "con mình mất đồ việc đầu tiên là nói con chứ sao lại nói người khác nhỉ, mất thiệt mình thôi, dù người lấy có sai nhưng chưa bao giờ mình trách người lấy luôn á" - nhiều người chia sẻ.

Nhiều bình luận đứng về vị phụ huynh thứ 2. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trung lập khác thì cho rằng cách giải quyết vấn đề của cả hai phụ huynh đều chưa khéo léo. Lẽ ra, phụ huynh đầu tiên nên trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm để nhờ giải quyết, thay vì đăng lên nhóm chat. Phụ huynh thứ hai cũng không nên phản ứng gay gắt và dùng lời lẽ căng thẳng như vậy. Một số người đề xuất rằng việc đầu tiên nên làm là hỏi con đã cất đồ ở đâu, sau đó liên hệ giáo viên để kiểm tra các khu vực chung như kho hay sân tập.

Hiện đoạn chat nói trên vẫn được chia sẻ trên nhiều fanpage mạng xã hội, thu hút về các ý kiến trái chiều chưa có hồi kết.