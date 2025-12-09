Lễ khai mạc SEA Games 33: Sân khấu âm nhạc và ánh sáng rực rỡ

Tối 9/12, Lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan đã diễn ra trên SVĐ Rajamangala với những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng hoành tráng.

Buổi Lễ khai mạc SEA Games diễn ra với 5 chương chính, gồm hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”).

Khai mạc SEA Games 33.

Phần hội của lễ khai mạc SEA Games năm nay bắt đầu với là màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Điểm nhấn trong phần hội, mà quốc gia chủ nhà nhấn mạnh là sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan “Bam Bam”. Cũng trong phần ca nhạc, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier sẽ xuất hiện trên sân khấu của SVĐ Rajamangala.

Các ca khúc được ca sĩ nước chủ nhà Thái Lan thể hiện tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Đầu buổi lễ khai mạc, BTC đã giới thiệu các quốc gia đã tổ chức SEA Games trước đây, mở đầu cho thông điệp của Back To The Origin (Trở về với cội nguồn) tại SEA Games 33. Thái Lan là quốc gia tổ chức SEA Games nhiều nhất khu vực khi đây đã là lần thứ 7 xứ Chùa Vàng tổ chức đại hội thể thao khu vực.

Sau màn giới thiệu của hai MC, ban tổ chức đã trình chiều một video ngắn giới thiệu về thành phố Bankok và sân vận động Rajamangala rực rỡ trong ánh đèn trong màn đêm.

Ở chương hai, màn trình diễn của chương Ignite The Game (Thắp lửa cho trận đấu) mở đầu bằng màn trình diễn của Violette Wautier, ca sĩ người Bỉ gốc Thái. Tiếp theo là màn trình diễn của các rapper F.Hero - Tong Twopee.

Đáng chú, trong buổi lễ khai mạc còn có sự có mặt của đại diện Hoàng gia Thái Lan là Đức Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida của Thái Lan. Ban tổ chức SEA Games 33 dành sự tưởng niệm tới Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit, người đã qua đời ở tuổi 93 vào cuối tháng 10 vừa qua. Thái Lan để quốc tang Hoàng Thái hậu một năm.

Đức Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida của Thái Lan có mặt tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Ở chương ba, là tiết mục của nghệ sĩ chơi đàn trên thuyền dưới ánh trăng. Sau đó, các nghệ sĩ múa xuất hiện phía trước hình ảnh biển cả, thể hiện ý nghĩa 11 quốc gia là một.

Sau đó các nghệ sĩ xuống hồ nước để thực hiện những điệu múa thiên nga và các nghệ sĩ biểu diễn mô tô nước. Từ dưới nước lên trên không, các nghệ sĩ của nước chủ nhà đã biểu diễn Flyboard ngay tại sân khấu lễ khai mạc, với những động tác nhào lộn điêu luyện, có độ khó cao.

Kết thúc chương là hình ảnh các nghệ sĩ ra sân khấu, tay nối tay, thể hiện mạnh mẽ cho thông điệp "Chúng ta là một".

Chương thứ tư là màn trình diễn Muay Thái Lan với sự kết hợp giữa phương tiện truyền thông, ánh sáng, âm thanh và âm thanh. Đây là chương thể hiện, tinh thần đoàn kết, do Buakaw Banchamek, vận động viên huyền thoại của Muay Thái, là người biểu diễn chủ đạo, kết hợp cùng các võ sĩ khác.

Hai VĐV Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (taekwondo) là những người cầm cờ cho Việt Nam trong lễ khai mạc. Việt Nam tham dự SEA Games với tổng số 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV.

Lễ khai mạc SEA Games 33 tiếp tục với nghi thức chào mừng các đoàn tham dự Đại hội. Đầu tiên là lễ rước cờ biểu tượng SEA Games, Quốc kỳ Thái Lan và 6 linh vật của kỳ Đại hội. Đoàn thể thao Brunei di chuyển vào sân Rajamangla, sau đó lần lượt các đoàn thể thao Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đông Timor, Việt Nam và cuối cùng là đoàn thể thao Thái Lan, nước chủ nhà dự SEA Games 33.

Lễ thượng cờ các Quốc gia tham dự SEA Games 33.

Tiếp diễn buổi lễ, Nhà vua Maha Vajiralongkorn (Rama X) và thủ tướng Thái Lan cũng là trưởng ban tổ chức SEA Games 33 - ông Anutin Charnvirakul đã có bài phát biểu chính thức khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Sau bài phát biểu của Nhà vua Thái Lan và thủ tướng Anutin Charnvirakul là lễ cử hành quốc ca Thái Lan và thượng cờ nước chủ nhà tổ chức SEA Games 33 và cờ SEA Games.

Thủ tướng Thái Lan cũng là trưởng ban tổ chức SEA Games 33 - ông Anutin Charnvirakul đã có bài phát biểu chính thức khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Đại diện VĐV nước chủ nhà Thái Lan là lên thực hiện lời tuyên thệ với lá cờ SEA Games thể hiện tinh thần cao thượng, trung thực. Sau đó là đại diện các trọng tài lên tuyên thệ thể hiện sự công bằng khi điều hành các trận đấu tại SEA Games 33.

Nghi thức rước đuốc và thắp đài lửa bắt đầu. Nghi thức này sẽ được đảm nhiệm bởi 3 vận động viên hàng đấu của Thái Lan. Vareeraya Sukasem - VĐV trượt ván 14 tuổi từng giành HCV tại Olymic Paris 2024 khởi đầu nghi thức rước đuốc. Cuối cùng Panipak Wongpattanakit VĐV 2 lần giành HCV Olympic Teakwondo thắp sáng đài lửa SEA Games 33.