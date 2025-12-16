Tranh cãi chuyện mẹ dạy con bằng cách cho đi bán vé số

Câu chuyện một bà mẹ chia sẻ phương pháp dạy con bằng cách cho con đi bán vé số đã làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Những ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao trước câu chuyện được chia sẻ bởi một bà mẹ về phương pháp dạy con. Theo đó, do cô bé không chịu học bài nên người mẹ này đã nghĩ ra một phương pháp vừa để răn đe con, vừa để cho con có thêm một trải nghiệm nhớ đời, đó là cho bé đi bán vé số dạo.

"Trước đi cho con gái đi bán vé số, người mẹ cũng đã in một tờ giấy với dòng chữ: Con nói chuyện không học nên mẹ phạt con đi bán vé số các cô chú mua chỉ đưa con 1000 – 2000 vnđ. Mẹ con cảm ơn".

Người mẹ cũng đưa con đến một địa điểm nhất định có nhiều người qua lại, đồng thời quan sát và theo dõi bé từ khoảng cách khá xa.

Mục đích của người mẹ là dùng việc bán vé số như một hình phạt, một bài học thực tế để con hiểu được giá trị của việc học và sự vất vả của lao động.

Người mẹ dạy con bằng cách cho con đi bán vé số.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận, tạo nên hai luồng ý kiến đối lập nhau. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là một phương pháp giáo dục thực tế và hiệu quả. Họ tin rằng việc trải nghiệm sự khó khăn sẽ giúp trẻ thay đổi thái độ học tập.

"Phương pháp mẹ mìn trị không sợ cũng phải sợ" - Một bình luận thừa nhận sự "đáng sợ" nhưng có hiệu quả của hình phạt.

Một tài khoản khác kể lại câu chuyện tương tự trong xóm mình: "Hàng xóm tôi cũng có cu lớp 1 không chịu đi học, mê ham cho đi bán vé số, anh ta nghe vậy anh ta bảo vậy con đi bán vé số. Thế là bà mẹ chở ra chỗ quầy đại lý vé số lấy cho 1 cọc 20 tờ đưa cho anh ta. Anh ta cầm cọc vé số trên tay mà cái mặt xanh lè như tờ lá chuối."

Một phụ huynh còn chia sẻ kinh nghiệm răn đe của mình: "Ngày xưa mình đi học nói chuyện và không thuộc bài trong lớp, mẹ mình làm cho một quyển vở liên lạc. Ngày nào học môn nào xong đem cuốn sổ lên cho cô giáo bộ môn ký và phê bình. Nếu bị phê bình xấu là về ăn 10 cây/món. Học 5 môn mà chỉ có chữ ký 4 môn là ăn 10 cây, từ đó tao biết nhục nên và học khá hơn và ngoan hơn. Giờ mình nuôi được 20 đứa nhân viên. Cảm ơn mẹ!"

Nhiều ý kiến khác nhau về phương pháp dạy con bằng cách cho đi bán vé số.

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên án hành động này, cho rằng nó mang tính lạm dụng hình phạt và tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ. Việc để trẻ nhỏ ra đường, dù có sự giám sát, vẫn tiềm ẩn nguy cơ về giao thông và những người lạ có ý đồ xấu.

Cho trẻ đi bán vé số với tấm bảng công khai lỗi lầm có thể gây tổn thương tâm lý, khiến trẻ cảm thấy mất mặt và bị áp lực xã hội không đáng có.

Bên cạnh đó, một số người bày tỏ không đồng tình với phương pháp dạy con như thế, bởi quan niệm "không chịu học sau này cũng chỉ đi bán vé số dạo" như một lời hù dọa trẻ con, nhưng cũng đã vô tình làm tổn thương những người làm công việc bán vé số.

Phương pháp dạy con của người mẹ này đã thành công trong việc tạo ra một bài học thực tế về sự vất vả và giá trị của đồng tiền. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa việc răn đe, giáo dục và việc áp dụng hình phạt quá mức, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý và thể chất của trẻ.

Đây là một lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc cân nhắc kỹ lưỡng, tìm kiếm những phương pháp giáo dục vừa hiệu quả vừa đảm bảo sự an toàn và tôn trọng đối với con cái.