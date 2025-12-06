Thuê “trạm tỷ” chụp ảnh gây bão: Giới trẻ chi tiền 'khủng' để đổi vài tấm ảnh

Xu hướng thuê “trạm tỷ” chụp ảnh gây bão mạng, nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra cả vài triệu đồng để nhận về vài bức ảnh như thần tượng.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng như TikTok, Facebook và Instagram xuất hiện dày đặc các video ghi lại hậu trường chụp ảnh tại những studio được gọi là “trạm tỷ” – một thuật ngữ đang trở nên viral với tốc độ chóng mặt.

“Trạm tỷ” là cách các nhiếp ảnh gia đặt tên cho những set chụp hoành tráng, đầu tư hàng chục đến cả trăm triệu đồng để tạo ra bối cảnh như phim điện ảnh, nhằm chiều lòng khách hàng muốn sở hữu bộ hình thật chỉn chu, sang trọng và khác biệt.

Đầu tư khủng: không chỉ là nơi chụp ảnh mà là “sân khấu sống ảo”

Khảo sát nhanh các studio tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy mỗi “trạm tỷ” có mức đầu tư trung bình 300–500 triệu đồng, một số concept cao cấp còn vượt mốc 1 tỷ đồng. Các chủ studio lý giải rằng chi phí đắt đỏ đến từ việc dựng bối cảnh thật thay vì sử dụng phông nền như cách truyền thống.

Một “trạm tỷ” phổ biến có thể bao gồm: phòng khách phong cách châu Âu cổ điển, garage xe hơi với mô hình siêu xe, khu rừng thu nhỏ với hệ thống đèn giả lập ánh sáng tự nhiên, hay thậm chí là mô hình cabin máy bay. Việc đầu tư không gian thật mang lại chiều sâu và chất điện ảnh, giúp bức ảnh có độ chân thực cao hơn, ít phải chỉnh sửa.

Nhiếp ảnh gia P.H. (Hà Nội) chia sẻ: “Khách bây giờ không chỉ muốn đẹp mà còn muốn độc. Một concept lạ, sang và được dàn dựng như cảnh phim khiến họ cảm thấy mình như nhân vật chính. Đó là lý do các ‘trạm tỷ’ luôn kín lịch.”

Giới trẻ chịu chi: 2–10 triệu đồng cho một buổi chụp

Không chỉ là nơi dành cho các cặp đôi sắp cưới, các “trạm tỷ” hiện đang thu hút rất nhiều bạn trẻ, KOL, người làm nội dung và cả các doanh nghiệp nhỏ cần hình ảnh quảng bá.

Mức giá cho một buổi chụp dao động 2–10 triệu đồng, tùy gói dịch vụ. Một số gói cao cấp gồm stylist riêng, make-up chuyên nghiệp, hỗ trợ quay TikTok và chụp đa góc bằng nhiều máy lập tức có giá lên đến 15–20 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là dù giá cao, lịch chụp tại nhiều studio vẫn full kín 2–3 tuần. Theo thống kê của một đơn vị chụp ảnh tại TP.HCM, lượng khách đặt “trạm tỷ” trong tháng 11 và 12/2025 tăng gấp 3 lần so với quý II cùng năm. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của giới trẻ đối với các sản phẩm hình ảnh chất lượng cao, phục vụ mạng xã hội cũng như xây dựng thương hiệu cá nhân.

Vì sao “trạm tỷ” lại gây sốt?

Theo các chuyên gia truyền thông, xu hướng này xuất phát từ ba yếu tố chính:

Đầu tiên do hiệu ứng mạng xã hội. Với những video hậu trường chụp tại “trạm tỷ” thường có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên TikTok. Hiệu ứng cảm xúc – khi người xem thấy sự biến đổi “before-after” – khiến trào lưu càng lan rộng.

Tiếp theo do nhu cầu khẳng định bản thân của nhiều bạn trẻ. Trong thời đại mọi người đều muốn có bộ ảnh đẹp để đăng mạng, “trạm tỷ” trở thành lựa chọn thể hiện gu thẩm mỹ và mức độ đầu tư.

Cuối cùng đến từ sự nâng cấp của ngành chụp ảnh. Trước đây, studio thường chỉ có phông nền đơn giản. Nay thị trường cạnh tranh mạnh khiến nhiều đơn vị phải sáng tạo, nâng cấp chất lượng để thu hút khách.

Góc nhìn trái chiều: Bùng nổ nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro

Dù được yêu thích, xu hướng này không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Một số bình luận cho rằng mức giá của “trạm tỷ” quá cao so với thu nhập trung bình của sinh viên và người lao động trẻ. Một số studio bị phản ánh “nói một đằng làm một nẻo”, concept khi quay quảng cáo lung linh nhưng thực tế khác xa, dẫn đến thất vọng.

Ngoài ra, sự cạnh tranh chưa lành mạnh cũng xuất hiện khi một số đơn vị dùng hình ảnh “đạo concept”, sao chép ý tưởng của studio khác, tạo nên nhiều tranh cãi gay gắt giữa các nhiếp ảnh gia.

Chuyên gia sáng tạo nội dung L.N.A. nhận định: “Xu hướng ‘trạm tỷ’ là bước tiến đáng ghi nhận trong ngành chụp ảnh, nhưng để phát triển bền vững, các studio cần trung thực trong quảng bá và đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu.”

Xu hướng này sẽ còn kéo dài?

Nhiều chuyên gia dự đoán “trạm tỷ” sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2026, đặc biệt khi nhu cầu xây dựng thương hiệu cá nhân ngày càng tăng. Tuy nhiên, thị trường sẽ sàng lọc, chỉ những studio thực sự sáng tạo, đầu tư nghiêm túc và có chiến lược lâu dài mới trụ vững.

Có thể nói, sự bùng nổ của “trạm tỷ” đã góp phần thay đổi cuộc chơi trong ngành chụp ảnh tại Việt Nam. Từ những bối cảnh hoành tráng đến trải nghiệm khách hàng cao cấp, các studio đang chứng minh rằng sự sáng tạo – dù tốn kém – vẫn luôn có đất sống nếu đáp ứng đúng nhu cầu của giới trẻ.