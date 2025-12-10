Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 33

Chiều 10/12, đường đua thuyền tại SEA Games 33 như vỡ òa khi cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ở nội dung thuyền đôi nữ 500 m, hai tay chèo đã thể hiện phong độ rực sáng, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để cán đích đầu tiên, mở màn đầy hứng khởi cho hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao khu vực của Việt Nam.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngay từ những mét nước đầu tiên, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã chứng minh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế thi đấu vững vàng. Nhịp chèo mạnh mẽ, uyển chuyển cùng khả năng phối hợp ăn ý giúp cặp vận động viên Việt Nam sớm tạo được lợi thế đáng kể so với các đội bạn. Trong suốt chặng đua 500 m, họ duy trì tốc độ cao, tăng tốc đúng thời điểm và gần như không cho đối thủ cơ hội rút ngắn khoảng cách.

Kết quả chung cuộc, hai tay chèo Việt Nam về đích với thành tích 2 phút 06 giây 486, qua đó bỏ xa cặp đôi vận động viên Thái Lan – đối thủ cạnh tranh trực tiếp – với thời gian 2 phút 09 giây 783. Đội Indonesia cán đích thứ ba với 2 phút 16 giây 417, kém khá xa so với tốc độ ấn tượng của đội Việt Nam. Khoảng cách đáng kể này không chỉ khẳng định năng lực và bản lĩnh thi đấu của Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương, mà còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Canoeing Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Trước khi tấm HCV quý giá được mang về, Canoeing Việt Nam đã đón nhận tín hiệu tích cực từ nội dung kayak đôi hỗn hợp 500 m. Cặp đôi Võ Duy Thành – Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc giành huy chương bạc, chỉ chịu xếp sau đội Singapore. Thành tích này được xem như cú hích tinh thần quan trọng, tạo đà cho chiến thắng bứt phá của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ngay sau đó. Hai tấm huy chương liên tiếp giúp không khí tại khu vực thi đấu Canoeing trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội.

Thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương.

Chia sẻ sau khi về nhất, cả Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đều không giấu được niềm tự hào và xúc động. Họ cho biết đây là thành quả của nhiều tháng ngày tập luyện gian khổ, liên tục cải thiện chuyên môn để đạt phong độ tốt nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành mục tiêu và mang về tấm HCV mở màn cho đoàn thể thao nước nhà. Hy vọng chiến thắng hôm nay sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực để các đồng đội tiếp tục thi đấu tốt ở những nội dung tiếp theo,” hai tay chèo chia sẻ.

Ở mỗi kỳ SEA Games, tấm huy chương vàng đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặc biệt: đó là lời khẳng định về quyết tâm, tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng của toàn đoàn. Tại SEA Games 33 năm nay, thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương càng trở nên quan trọng khi góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi ngay từ buổi chiều ngày thi đấu đầu tiên, giúp đoàn Việt Nam thêm tự tin bước vào các nội dung trọng điểm phía trước.

Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng tấm HCV này sẽ trở thành cú hích tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin chiến thắng và thúc đẩy các vận động viên bứt phá ở những môn thi còn lại. Với tinh thần “thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”, các đội tuyển đang hướng tới một ngày thi đấu thành công rực rỡ, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trong khu vực.

SEA Games 33 mới chỉ bắt đầu, và chiến thắng đầy cảm hứng của bộ đôi Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một dấu ấn mở màn đáng nhớ. Đó không chỉ là một tấm huy chương vàng, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực, ý chí và sự bền bỉ của thể thao Việt Nam trên hành trình vươn tầm.