Dự án 'Nuôi Em' phản hồi khi bị nghi ngờ chuyện minh bạch tài chính

Trước những ồn ào lan truyền trên mạng xã hội về tính minh bạch thông tin, tài chính, đại diện dự án Nuôi Em đã có phản hồi đầu tiên.

Ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án "Nuôi Em" - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Cụ thể, tài khoản Threads có tên N.H. chia sẻ đã nhận một mã nuôi em và đóng tiền vào tháng 8/2025. Đến tháng 11, người này được phía dự án nhắn đóng tiếp tiền cho năm học 2025-2026. Việc đóng tiền hai lần trong 3 tháng khiến N.H. thắc mắc.

Phía dự án Nuôi Em đã ghi nhận những phản ánh trên mạng xã hội và thông báo sẽ giải đáp. Ảnh: Nuôi Em/Facebook.

N.H. cho biết sau khi nói muốn tạm dừng, sang năm sẽ đóng tiếp, dự án đã thu lại mã, nói rằng "khi nào đóng thì cấp mã mới".

Sau khi bài đăng lan truyền, nhiều người từng tham gia ủng hộ dự án Nuôi Em cũng chia sẻ những thắc mắc.

Trong đó, các ý kiến phản ánh việc sai lệch và trùng mã nuôi em với người khác, lên tìm trên nhóm không thấy hình ảnh em mình nhận nuôi hay thắc mắc về cách vận hành, phân phối nguồn tiền của dự án.

Hồng Anh (TP.HCM), một người đã tham gia "nhận em nuôi" 3 năm kể từ năm 2022, cũng chia sẻ có những vấn đề thắc mắc về dự án. Mỗi năm, cô đóng 1.450.000 đồng vào tài khoản của Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án.

Cô cho biết không có vấn đề gì về việc đóng tiền hay giao tiếp với tình nguyện viên dự án, nhưng khá buồn khi thấy hình ảnh cập nhật bữa ăn của các em thiếu chất, nhiều lúc chỉ có rau và một chút trứng với cơm trắng.

"Một thắc mắc nữa là hai năm đầu tôi nuôi một em trai, nhưng đến năm thứ 3 lại đổi qua một em gái mà không được thông báo trước. Dự án cũng không có kênh nào để tôi có thể giao tiếp hay thấy các bé trực tiếp, cũng không có thông báo đi thăm em", Hồng Anh nói, cho biết việc thiếu giao tiếp rõ ràng khiến cô thấy hoang mang.

Cô cho biết đã rất yêu thích dự án này và giới thiệu cho bạn bè xung quanh cùng tham gia. Trước những ồn ào đang lan truyền, Hồng Anh hy vọng phía dự án sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng để các mạnh thường quân được nắm rõ.

Trưa 7/12, trên trang cá nhân chính thức, ông Hoàng Hoa Trung đã có bài đăng ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng và hẹn thời gian cung cấp thông tin của Nuôi Em.

"Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tích cực thu nhận thông tin để có 1 bài tổng thể và sẵn sàng giải đáp mọi thông tin chi tiết qua hộp thư nuoiemxinchao@gmail.com, hoặc vui lòng cung cấp xuống phía dưới bình luận bài viết này", bài đăng viết.

Ông Trung cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách của dự án đã khẩn trương tiến hành cuộc họp với các thành viên chủ chốt để kiểm tra và đối chiếu thông tin. Cùng với đó, ông Trung cho biết sẽ có phản hồi cụ thể các nghi vấn vào 22h tối 7/12.

Một số vấn đề sẽ được giải đáp bao gồm những câu hỏi như: Chính sách cho trẻ em vùng cao đi học theo nghị định 66/2025/NĐ-CP, Nuôi Em sẽ dùng tiền đó làm gì?; Một mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước?; Việc sử dụng tài khoản cá nhân; Tại sao không dùng tài khoản 4 số?; Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã Nuôi Em?; Xem trong group hình ảnh ăn không thấy bé?...

Đại diện dự án nhấn mạnh rằng nhìn nhận sự việc lần này là một cơ hội quý báu để toàn bộ đội ngũ Nuôi Em có thể kịp thời nhận diện và khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng trong quá trình vận hành.

"Chúng tôi sẽ tổng hợp lại các thông tin mọi người đã hỏi làm việc với trường và cơ quan chức năng tại địa phương, xin thêm ý kiến để hoàn thiện thêm khi cần thiết", bài đăng bày tỏ.