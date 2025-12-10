Đoàn Thể thao Việt Nam mở màn SEA Games 33 với huy chương đầu tiên

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đón nhận tin vui khi bộ môn jujitsu mang về tấm huy chương đầu tiên.

Cặp vận động viên Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích đã xuất sắc giành Huy chương Đồng nội dung Duo Show nữ, mở màn đầy khích lệ cho hành trình tranh tài tại kỳ Đại hội năm nay.

Khởi đầu thuận lợi ở bộ môn jujitsu

Ngày thi đấu đầu tiên của môn jujitsu chứng kiến nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn, bao gồm 6 trận chung kết ở các hạng cân 62kg nam, 72kg nam, 52kg nữ, 63kg nữ và hai nội dung biểu diễn Duo Show nam – nữ. Trong đó, Duo Show nữ nhận được sự quan tâm lớn khi có sự góp mặt của cặp vận động viên Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích – hai gương mặt nổi bật của đội tuyển jujitsu Việt Nam.

Phần biểu diễn của 2 vận động viên Việt Nam là Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích ở nội dung Duo Show nữ - Bộ môn jujitsu.

Ở vòng loại, bộ đôi của Việt Nam đã thể hiện phong độ chắc chắn, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để ghi tên mình vào vòng chung kết. Cặp đôi Việt Nam phải cạnh tranh với một đôi của Lào và hai đôi chủ nhà Thái Lan – những đối thủ vốn có nhiều kinh nghiệm và lợi thế thi đấu.

Màn biểu diễn tự tin, đậm bản sắc

Bước vào lượt biểu diễn quyết định, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích giữ vững phong thái tự tin, mang đến phần thể hiện ấn tượng với kỹ thuật chuẩn xác, sự kết hợp nhịp nhàng và tinh thần quyết tâm cao. Cặp vận động viên không chỉ chú trọng vào độ khó của động tác mà còn nỗ lực lồng ghép các yếu tố mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, tạo nên màu sắc khác biệt so với các đội còn lại.

Sau phần thi, bộ đôi Việt Nam nhận được 48 điểm từ ban giám khảo – số điểm đủ giúp họ bước lên bục nhận Huy chương Đồng. Đây là chiến công đặc biệt ý nghĩa khi nó trở thành tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, góp phần tạo khí thế hứng khởi cho toàn đội trong những ngày thi đấu sắp tới.

Ở nội dung này, các cặp đôi của Thái Lan tỏ ra vượt trội và giành cả Huy chương Vàng lẫn Huy chương Bạc, thể hiện sức mạnh đồng đều của đội tuyển chủ nhà.

Niềm vui và tự hào của hai vận động viên Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị sau khi nhận huy chương, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích cho biết họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi trở thành những người đầu tiên mang huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay.

Cả hai cho biết họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trình diễn một bài thi vừa mới mẻ, vừa hấp dẫn, đồng thời phản ánh tinh thần và nét đẹp văn hóa Việt. “Chúng tôi muốn khán giả và bạn bè quốc tế nhìn thấy sự sáng tạo, tinh thần chiến đấu và hình ảnh Việt Nam thông qua từng động tác,” họ chia sẻ.

Dù chỉ dừng lại ở Huy chương Đồng, nhưng hai vận động viên đều cho rằng đây là bước đệm quan trọng để họ – cũng như toàn đội jujitsu – tiếp tục hướng tới những thành tích cao hơn trong các nội dung tiếp theo.

Tín hiệu tích cực cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tấm huy chương mở màn của Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn tạo ra nguồn cảm hứng tinh thần mạnh mẽ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Mọi kỳ SEA Games đều chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia, và việc có huy chương ngay trong ngày thi đấu đầu tiên giúp khích lệ tinh thần các đội tuyển khác.

Bộ môn jujitsu, dù mới phát triển tại Việt Nam, nhưng đã chứng minh được tiềm năng với sự tiến bộ rõ rệt của các vận động viên trẻ. Từ tấm huy chương đầu tiên này, đội tuyển jujitsu kỳ vọng tiếp tục có thêm những thành tích tốt, đóng góp vào mục tiêu chung của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thi đấu bùng nổ, gặt hái nhiều huy chương và tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực.