Tranh cãi hình ảnh shipper 'chôn chân' cả tiếng vì cơn sốt săn tuần lộc

Cơn sốt săn tuần lộc Noel của một thương hiệu gà rán đang gây nên tranh cãi về việc khách đặt ship có đang 'làm khó' tài xế quá hay không.

Mùa Giáng Sinh năm nay, một thương hiệu gà rán đã tạo ra "cơn sốt" không hề nhỏ trên mạng xã hội với chương trình tặng kèm gấu bông tuần lộc đáng yêu khi khách hàng mua các combo lễ hội. Gấu bông không chỉ đơn thuần là quà tặng mà nhanh chóng trở thành một món đồ sưu tầm được săn đón.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của những người "săn" được quà tặng, hình ảnh hàng dài khách hàng và đặc biệt là các tài xế công nghệ đứng chờ đã dấy lên một cuộc tranh cãi dữ dội về "văn hóa đặt ship" trong cộng đồng mạng.

Hình ảnh shipper xếp hàng dài trước cửa hàng gà rán.

Khách hàng chầu chực, cửa hàng "thất thủ"

Kể từ khi chương trình khuyến mãi được tung ra, nhiều chi nhánh của chuỗi thương hiệu gà rán tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội đã rơi vào tình trạng quá tải. Giới trẻ và các gia đình sẵn sàng chầu chực, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua combo và sở hữu chú tuần lộc đang "gây bão". Thậm chí, nhiều người còn đặt mua 3-4 combo chỉ để lấy gấu bông.

Tình trạng này khiến khu vực chờ của tài xế công nghệ (shipper) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Hình ảnh ghi lại cảnh hàng chục tài xế khoác áo của các hãng như Grab, ShopeeFood, Be... kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt nhận đơn đã phản ánh rõ nét sức nóng của chiến dịch này.

Tranh cãi khách hàng đặt ship săn quà, có "quá đáng" khi bắt shipper phải chờ?

Từ thực trạng này, một bài đăng trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền và tạo ra luồng ý kiến trái chiều, tập trung vào việc khách hàng đặt ship để lấy quà tặng, khiến các tài xế phải tốn quá nhiều thời gian.

Một bình luận phê phán gay gắt hành vi đặt ship đã được lan truyền rộng rãi: "Nhất mấy đứa đặt shiper giao, 1 đơn được có vài ngàn đồng bắt đợi 1 tiếng rưỡi - 2 tiếng, một ngày mà gặp 10 đơn như thế này thì tối không dám ăn cơm luôn. Hơn nữa là đi xong thì không bo cho họ được 1 đồng."

Ảnh chụp màn hình.

Nhiều người chỉ trích việc khách hàng "ở nhà lên app đặt còn lại để mấy anh ship lo", cho rằng đây là hành động ích kỷ, làm mất thời gian và công sức của tài xế trong khi tiền công (tiền ship) cho một đơn hàng không đáng là bao.

Nhiều ý kiến này nhấn mạnh rằng, nếu đã đặt để lấy quà tặng mà không bù đắp thêm (tip) cho shipper thì là "quá đáng". Một tài xế phải chờ 1-2 tiếng cho một đơn hàng, nếu gặp nhiều đơn như vậy trong ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và cơ hội nhận đơn khác của họ.

Ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây là "tính chất công việc" của shipper và là giao dịch thương mại sòng phẳng. Khi nhận đơn, shipper đã chấp nhận rủi ro về thời gian chờ. Đây là trách nhiệm của nhà hàng trong việc tổ chức và quản lý đơn hàng, không phải lỗi của người đặt. Việc khách hàng trả tiền ship và shipper nhận tiền công là một giao dịch công bằng, việc có tip hay không là tùy tâm, không thể bắt buộc.

Một số người từng đặt mua combo tuần lộc thì chia sẻ rằng, họ đã chủ động tip thêm khi thấy shipper phải đợi lâu. Đồng thời bày tỏ rằng shipper không hề than vãn về việc chờ lâu, và việc tip là do cảm thấy trân trọng với công sức của tài xế.

Không chỉ có tranh cãi về shipper, chương trình này còn khiến một số khách hàng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi nhận trúng các phiên bản tuần lộc bị lỗi như thiếu tai, thiếu mắt hay bị biến dạng, gây ra loạt tình huống "đòi bắt đền" thương hiệu trên mạng xã hội.