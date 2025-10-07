Ninh Bình tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm vi phạm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ

Hơn 24.600 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính vừa được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tịch thu tiêu hủy, trong đó có nhiều thực phẩm, sữa bột, mỹ phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, bao gồm hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Việc tiêu hủy được căn cứ Quyết định số 240/QĐ-CCQLTT ngày 01/10/2025 về việc thành lập Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã triển khai Kế hoạch tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ số tang vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hình thức xử lý là tiêu hủy.

Hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm hành chính bị tiêu huỷ. Ảnh DMS

Số hàng hóa bị tiêu hủy bao gồm: Thuốc lá điếu, rượu, thực phẩm, sữa bột, bỉm, đồ chơi trẻ em, quần áo, giày thể thao, mỹ phẩm, các mặt hàng gia dụng, mồi câu,… với tổng cộng 24.647 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 655 triệu đồng. Đây là những mặt hàng bị lực lượng QLTT phát hiện, thu giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường do vi phạm các quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và sở hữu trí tuệ...

Toàn bộ tang vật vi phạm được làm mất giá trị sử dụng trước khi tiêu hủy và được xử lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, gồm đại diện: Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương. Việc tiêu hủy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Hơn 24.600 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính được Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình tịch thu và tiêu hủy. Ảnh DMS

Hoạt động tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính lần này không chỉ là bước xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại mà còn mang tính răn đe, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông tin về buổi tiêu hủy cũng được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để lan tỏa thông điệp: “Nói không với hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng".