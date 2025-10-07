Hà Nội

Sống Khỏe

Ninh Bình tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm vi phạm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ

Hơn 24.600 sản phẩm là tang vật vi phạm hành chính vừa được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tịch thu tiêu hủy, trong đó có nhiều thực phẩm, sữa bột, mỹ phẩm.

Bình Nguyên

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, bao gồm hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Việc tiêu hủy được căn cứ Quyết định số 240/QĐ-CCQLTT ngày 01/10/2025 về việc thành lập Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã triển khai Kế hoạch tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ số tang vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hình thức xử lý là tiêu hủy.

Hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm hành chính bị tiêu huỷ. Ảnh DMS

Số hàng hóa bị tiêu hủy bao gồm: Thuốc lá điếu, rượu, thực phẩm, sữa bột, bỉm, đồ chơi trẻ em, quần áo, giày thể thao, mỹ phẩm, các mặt hàng gia dụng, mồi câu,… với tổng cộng 24.647 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 655 triệu đồng. Đây là những mặt hàng bị lực lượng QLTT phát hiện, thu giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường do vi phạm các quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và sở hữu trí tuệ...

Toàn bộ tang vật vi phạm được làm mất giá trị sử dụng trước khi tiêu hủy và được xử lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, gồm đại diện: Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương. Việc tiêu hủy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Hơn 24.600 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính được Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình tịch thu và tiêu hủy. Ảnh DMS

Hoạt động tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính lần này không chỉ là bước xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại mà còn mang tính răn đe, tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông tin về buổi tiêu hủy cũng được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để lan tỏa thông điệp: “Nói không với hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng".

#Ninh Bình #tiêu hủy hàng giả #sản phẩm vi phạm #quản lý thị trường #hàng nhập lậu #an toàn thực phẩm

Sống Khỏe

Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh

Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau ồn ào rau "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4981/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026.

Theo Quyết định, Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà. Phó Trưởng đoàn thường trực là Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ninh Bình siết chặt sản phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa triển khai nhiều đợt kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu.

Hưởng ứng cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 – Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu.

Trong đợt cao điểm, Đội QLTT số 10 đã tiến hành kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh các mặt hàng như: Bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, đèn lồng, hàng tạp hóa phục vụ Tết Trung thu. Qua kiểm tra, cả 09 cơ sở đều bị phát hiện kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng cộng, 38 đơn vị sản phẩm vi phạm đã bị tịch thu, đồng thời lực lượng chức năng xử phạt hành chính với tổng số tiền 17.250.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty MCS bị phạt 32 triệu, tiêu huỷ toàn bộ thực phẩm, mỹ phẩm vi phạm

Lực lượng liên ngành Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Quản lý thị trường đã phát hiện Công ty MCS kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, trụ sở tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, trong quá trình lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, do ông N.C.S làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang bày bán nhiều loại hàng hóa, bao gồm mỹ phẩm và thực phẩm như nước hoa, ngũ cốc Calbee, bánh Choco, kẹo và rong biển. Mặc dù các sản phẩm này đều được niêm yết giá, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Xem chi tiết

