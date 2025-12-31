Công ty Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược phạt 90 triệu

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do vi phạm nhiều lần về đăng ký lưu hành thuốc.

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 có địa chỉ trụ sở chính tại số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng (cũ), Thành phố Hải Phòng; mã số doanh nghiệp 0200572501. Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 3 thuốc: Tetracyclin TW3, SĐK 893110075124 (SĐK cũ VD-25307-16), Daleston-D, SĐK VD-34256-20, Rodomax, SĐK 893115226800 (SĐK cũ VD34258-20).

Công ty có các tình tiết tăng nặng do hành vi vi phạm nhiều lần (3 loại thuốc).

Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng.

Quyết định xử phạt này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và giao cho ông Nguyễn Đình Khái, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 bị xử phạt để chấp hành. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 phải nộp tiền xử phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.