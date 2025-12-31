Công ty Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược phạt 90 triệu

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 có địa chỉ trụ sở chính tại số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng (cũ), Thành phố Hải Phòng; mã số doanh nghiệp 0200572501. Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 3 thuốc: Tetracyclin TW3, SĐK 893110075124 (SĐK cũ VD-25307-16), Daleston-D, SĐK VD-34256-20, Rodomax, SĐK 893115226800 (SĐK cũ VD34258-20).
Công ty có các tình tiết tăng nặng do hành vi vi phạm nhiều lần (3 loại thuốc).
Theo đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng.
Quyết định xử phạt này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và giao cho ông Nguyễn Đình Khái, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 bị xử phạt để chấp hành. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 phải nộp tiền xử phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nguyên là Xí nghiệp Dược phẩm TW3 thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam.
Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất Thuốc Đông Dược, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước.
Tháng 1/12/2003 Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm, tháng 9/2006 công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.
Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc; trồng cây gia vị, cây dược liệu (trừ cây có tính gây nghiện); sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng; chưng, cất và pha chế các loại rượu mạnh; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh...