Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4981/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026.

Theo Quyết định, Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà. Phó Trưởng đoàn thường trực là Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương.

Phó Trưởng đoàn gồm: Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành tham gia.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất từ ngày 6/10/2025 đến ngày 31/5/2026 trên phạm vi toàn TP, tại các phường, xã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn TP năm học 2025-2026 với các nội dung. Trong đó, Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, thẩm định, kiểm tra, giám sát của UBND các phường, xã liên quan đến các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

Công tác tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng và giám sát việc thực hiện hợp đồng của các trường học đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai tại các trường học. Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP và các điều kiện có liên quan theo Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD của Ban Chỉ đạo công tác ATTP TP đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật ATTP, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị, báo cáo Ban chỉ đạo ATTP Thành phố.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, dư luận xôn xao về vụ việc rau trôi nổi được "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học tại Hà Nội có dấu hiệu "phù phép" từng bao tải chở rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc thành rau có mã QR để đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị.

Ngay sau vụ việc này được nêu lên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các sở, ban ngành địa phương kiểm tra xử lý nghiêm.