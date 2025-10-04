Hà Nội

Sống Khỏe

Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh

Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau ồn ào rau "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Bình Nguyên

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4981/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026.

Theo Quyết định, Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà. Phó Trưởng đoàn thường trực là Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương.

Phó Trưởng đoàn gồm: Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành tham gia.

Ảnh minh họa/Nguồn tienphong.vn
Ảnh minh họa/Nguồn tienphong.vn

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất từ ngày 6/10/2025 đến ngày 31/5/2026 trên phạm vi toàn TP, tại các phường, xã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn TP năm học 2025-2026 với các nội dung. Trong đó, Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá, thẩm định, kiểm tra, giám sát của UBND các phường, xã liên quan đến các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

Công tác tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng và giám sát việc thực hiện hợp đồng của các trường học đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai tại các trường học. Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP và các điều kiện có liên quan theo Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD của Ban Chỉ đạo công tác ATTP TP đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống đóng chai.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật ATTP, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị, báo cáo Ban chỉ đạo ATTP Thành phố.

Ảnh minh họa/Internet

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, dư luận xôn xao về vụ việc rau trôi nổi được "phù phép" vào bữa ăn học đường tại Hà Nội.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học tại Hà Nội có dấu hiệu "phù phép" từng bao tải chở rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc thành rau có mã QR để đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học, siêu thị.

Ngay sau vụ việc này được nêu lên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các sở, ban ngành địa phương kiểm tra xử lý nghiêm.

Sống Khỏe

Nam giới có nên sử dụng thực phẩm bổ sung thể hình?

Nam giới tập gym thường dùng thực phẩm bổ sung để tăng cơ và phục hồi nhanh. Tuy nhiên, việc sử dụng có thực sự cần thiết và an toàn?

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện thể hình, gym, fitness ngày càng phổ biến trong đời sống của nam giới. Hình ảnh một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại sự tự tin, mà còn được xem là biểu tượng cho lối sống năng động và hiện đại.

Song song với việc tập luyện và ăn uống, thị trường thực phẩm bổ sung thể hình (supplements) cũng nở rộ, thu hút đông đảo người dùng. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu nam giới có thực sự nên sử dụng thực phẩm bổ sung thể hình hay không?

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lạng Sơn xử phạt cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm.

Chiều 18/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 và số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn), Công an phường Kỳ Lừa đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm 1 cơ sở sản xuất bánh trung thu (có địa chỉ tại số 26 Thân Công Tài, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) do N.V.Q làm chủ đã vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm. Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bánh trung thu này.

Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở phải khắc phục ngay lỗi vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

6 món ăn không nên hâm nóng lần hai

Không phải món ăn nào cũng an toàn khi hâm nóng. Dưới đây là 6 thực phẩm càng hâm lại càng dễ sinh độc, gây rối loạn tiêu hóa, hại gan thận.

Hâm nóng đồ ăn thừa là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng an toàn khi tái sử dụng. Một số món ăn tưởng chừng vô hại, nếu tiếp tục hâm lại sẽ biến đổi thành phần, sản sinh độc tố hoặc khiến vi khuẩn phát triển mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm quen thuộc được các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên hâm nóng lại.

Xem chi tiết

