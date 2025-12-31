Hà Nội

Sống Khỏe

Lấy trọn khối sỏi bàng quang kích thước lớn cho người mang nhiều bệnh

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi bàng quang có thể gây hỏng thận, phải cắt thận do thận mất chức năng.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật thành công, lấy trọn khối sỏi bàng quang kích thước lớn cho một người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Người bệnh B.V.D., 43 tuổi (Đông Mai – Quảng Ninh), có tiền sử suy thận, suy tim, tăng huyết áp và đặc biệt là liệt hai chân do chấn thương cột sống. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức mạn sườn phải, đau lan ra sau lưng, tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp CT.Scanner ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh khối sỏi bàng quang lớn, kèm theo tình trạng giãn đài bể thận hai bên. Sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi bàng quang nhằm tránh nguy cơ biến chứng nặng nề.

soi-bang-quang.jpg
Khối sỏi niệu quản của người bệnh sau khi được lấy ra ngoài - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy thành công toàn bộ khối sỏi, hạn chế tối đa tổn thương cho người bệnh. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng tiểu tiện cải thiện rõ rệt. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Theo ThS.BS Nguyễn Như Trung, Phó Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu cho biết, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi bàng quang có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, tổn thương bàng quang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận; nhiều trường hợp nặng có thể phải cắt thận do thận mất chức năng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu bất thường như tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, đau vùng hạ vị hoặc tiểu ra máu cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng gây khó khăn cho công tác điều trị.

