Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

1 giờ sau ngã tại nhà, cụ ông 70 tuổi nhanh chóng hôn mê

Ca bệnh diễn biến rất nhanh, nguy kịch, đòi hỏi quyết định chính xác và phối hợp tức thời giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật thần kinh.

Thúy Nga

Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện thành công ca cấp cứu nguy kịch cho người bệnh chấn thương sọ não nặng sau ngã tại nhà.

Theo đó, ngày 24/12/2025, Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện 19-8, Bộ Công an đã tiếp nhận và xử trí khẩn cấp một trường hợp chấn thương sọ não nặng ở người cao tuổi do tai nạn sinh hoạt.

Ca bệnh diễn biến rất nhanh, nguy kịch, đòi hỏi quyết định chính xác và phối hợp tức thời giữa cấp cứu – chẩn đoán hình ảnh – phẫu thuật thần kinh.

Bệnh nhân Lưu D.T., nam, 70 tuổi, trú tại Cầu Giấy – Hà Nội, tiền sử chưa ghi nhận bệnh lý đặc biệt. Theo người nhà, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bệnh nhân bị ngã trong sinh hoạt tại nhà.

so-nao.jpg
Hình ảnh máu tụ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Khi được phát hiện, bệnh nhân bất tỉnh, có vết thương vùng đỉnh, đau đầu dữ dội, nôn nhiều. Bệnh nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 nhanh chóng đưa tới Bệnh viện 19-8.

Tình trạng khi vào Khoa Cấp cứu A9: Bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, nguy cơ tổn thương não tiến triển; Sinh hiệu tạm ổn định: SpO₂ 99%, mạch 80 lần/phút, HA 130/70 mmHg; Vết thương vùng đỉnh đã được băng ép cầm máu; Chưa có dấu hiệu liệt khu trú rõ, nhưng biểu hiện thần kinh không an toàn.

CT sọ não cấp cứu ghi nhận: Tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu, bên trái dày tới 18 mm; Xuất huyết dưới nhện rải rác hai bán cầu; Đường giữa lệch 15 mm – dấu hiệu chèn ép não nghiêm trọng; Vỡ xương thái dương phải, xương đá trái, kèm tụ dịch sào bào chũm.

so-nao-2.jpg
Hình ảnh tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ngay sau khi chụp CT, bệnh nhân đột ngột hôn mê, điểm Glasgow giảm nhanh từ 13 xuống 9 điểm. Kíp Cấp cứu A9 lập tức: Đặt nội khí quản bảo vệ đường thở; Hồi sức tích cực ban đầu; Hội chẩn khẩn với Phẫu thuật Thần kinh; Chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu.

Thời gian từ lúc bệnh nhân hôn mê đến khi lên bàn mổ chưa đầy 1 giờ, cho thấy vai trò sống còn của cấp cứu tuyến đầu và quy trình xử trí nhanh – đúng – quyết liệt.

Chẩn đoán xác định: Chấn thương sọ não nặng; Tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu; Xuất huyết dưới nhện; Vỡ xương sọ.

Ca bệnh là lời cảnh tỉnh rõ ràng, chấn thương sọ não ở người cao tuổi không được phép chủ quan. Phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời, xử trí đúng tuyến là yếu tố quyết định sự sống còn.

so-nao-1.jpg
Hình ảnh tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

“Ở người cao tuổi, chỉ một cú ngã tưởng chừng nhẹ cũng có thể gây tụ máu não tiến triển nhanh, nguy cơ tử vong cao. Các triệu chứng ban đầu có thể không rầm rộ, nhưng xấu đi rất nhanh trong vài chục phút đến vài giờ.

Cần đi cấp cứu ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nào sau ngã: Bất tỉnh, lơ mơ, tiếp xúc chậm; Đau đầu tăng dần, nôn; Lú lẫn, nói khó, yếu tay chân; Co giật, buồn ngủ nhiều

Tuyệt đối không: Theo dõi tại nhà khi đã có triệu chứng thần kinh; Chủ quan vì “ngã nhẹ, không chảy máu nhiều”; Trì hoãn đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chuyên sâu.

Phòng ngừa té ngã cho người cao tuổi: Nhà cửa đủ ánh sáng, khô ráo; Tránh thảm trơn, bậc cao; Có tay vịn nhà vệ sinh, cầu thang; Không để người cao tuổi leo trèo, mang vác nặng”, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 khuyến cáo.

#Chấn thương sọ não người cao tuổi #Nguy cơ tử vong do ngã #Chẩn đoán hình ảnh trong cấp cứu #Phòng ngừa té ngã cho người cao tuổi #Biến chứng tụ máu não

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngã xe đạp tưởng nhẹ, không ngờ trẻ 11 tuổi tụ máu màng cứng nguy kịch

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn cấp, lấy máu tụ ngoài màng cứng, giải phóng chèn nhu mô não, gây hôn mê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trẻ hôn mê vì chủ quan ngã nhẹ

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận một trường hợp chấn thương sọ não nguy hiểm ở bệnh nhi Đoàn Nguyên Tú (sinh năm 2014, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nữ sinh 15 tuổi bị chấn thương sọ não do tà áo dài cuốn vào bánh xe điện

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bị bánh xe đạp điện cuốn tà áo dài khiến em ngã mạnh xuống mặt đường và chấn thương sọ não.

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã đập đầu xuống đường khi tà áo dài bị cuốn vào bánh sau xe đạp điện. Ngay sau tại nạn, nữ sinh xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn nên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải, điểm tri giác theo thang Glasgow là 9-10/15. Chụp MSCT sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tai nạn tại nhà, trẻ 6 tuổi ngừng tim, chấn thương sọ não nặng

Sau ca mổ mở nắp sọ, lấy máu tụ, bé N.M.N đã tỉnh táo, ổn định sức khỏe và được ra viện sau 2 tuần điều trị tích cực tại Quảng Ninh.

Phòng Cấp cứu, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi N.M.N 6 tuổi, hộ khẩu tại Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương nặng vùng đầu, da, niêm mạc nhợt, trẻ đã được sơ cứu ban đầu, hồi sức, đặt ống nội khí quản, bóp bóng trợ thở khi chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh điều trị.

Nguyên nhân được gia đình chia sẻ do tai nạn sinh hoạt dẫn đến chấn thương vùng đầu của trẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới