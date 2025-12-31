Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 90 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm OPC 90 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Bình Nguyên

Ngày 30/12/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 2 thuốc: Viên dưỡng não OP.CAN, SĐK VD-23622-15 và Thuốc Ho Astex, Sirô thuốc, SĐK 893100311300.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có hành vi tăng nặng là có 2 thuốc cùng vi phạm.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng.

1-horz.jpg
Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC/Ảnh chụp màn hình

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho bà Phạm Thị Xuân Hương là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC bị xử phạt để chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa/Nguồn opcpharma.com

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phải nộp tiền xử phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Theo Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC giới thiệu sản phẩm trên trang Website opcpharma.com, Siro thuốc HoAstex là thuốc ho được sử dụng để điều trị ho, giảm ho trong viêm họng, viêm phế quản, viêm khí quản, viêm đường hô hấp, giảm ho, giảm đau...

Viên dưỡng não OP.CAN dùng cho các trường hợp giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi; thiểu năng tuần hoàn não; ù tai, chóng mặt, giảm thính lực; chân đi khập khiễng cách hồi; một số trường hợp thiếu máu võng mạc. Hội chứng Raynaud...

Ảnh minh họa/Nguồn opcpharma.com

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngành nghề chính là sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Cụ thể, sản xuất dược, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên. Ngoài ra, công ty còn trồng và chế biến dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền...; sản xuất thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở), thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm...

#xử phạt #90 triệu đồng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 125 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm Hà Tây do vi phạm về thủ tục đăng ký, lưu hành thuốc, có tình tiết tăng nặng trong hành vi vi phạm.

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có địa chỉ trụ sở chính tại số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0500391400. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược phạt 90 triệu

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do vi phạm nhiều lần về đăng ký lưu hành thuốc.

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

1-side-6214.jpg
Ảnh chụp màn hình
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar 125 triệu đồng

Công ty Wealphar bị phạt 125 triệu đồng vì không đăng ký, thông báo kịp thời các thay đổi nhỏ liên quan đến 9 loại thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 816/QĐ-XPHC ngày 30/12/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar có trụ sở chính tại: Lô CN5, Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới