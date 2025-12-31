Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 90 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm OPC 90 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Ngày 30/12/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 2 thuốc: Viên dưỡng não OP.CAN, SĐK VD-23622-15 và Thuốc Ho Astex, Sirô thuốc, SĐK 893100311300.



Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có hành vi tăng nặng là có 2 thuốc cùng vi phạm.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC/Ảnh chụp màn hình

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho bà Phạm Thị Xuân Hương là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC bị xử phạt để chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa/Nguồn opcpharma.com

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phải nộp tiền xử phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Theo Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC giới thiệu sản phẩm trên trang Website opcpharma.com, Siro thuốc HoAstex là thuốc ho được sử dụng để điều trị ho, giảm ho trong viêm họng, viêm phế quản, viêm khí quản, viêm đường hô hấp, giảm ho, giảm đau...

Viên dưỡng não OP.CAN dùng cho các trường hợp giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi; thiểu năng tuần hoàn não; ù tai, chóng mặt, giảm thính lực; chân đi khập khiễng cách hồi; một số trường hợp thiếu máu võng mạc. Hội chứng Raynaud...

Ảnh minh họa/Nguồn opcpharma.com