Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Công ty MCS bị phạt 32 triệu, tiêu huỷ toàn bộ thực phẩm, mỹ phẩm vi phạm

Lực lượng liên ngành Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Quản lý thị trường đã phát hiện Công ty MCS kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Bình Nguyên

Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, trụ sở tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, trong quá trình lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, do ông N.C.S làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang bày bán nhiều loại hàng hóa, bao gồm mỹ phẩm và thực phẩm như nước hoa, ngũ cốc Calbee, bánh Choco, kẹo và rong biển. Mặc dù các sản phẩm này đều được niêm yết giá, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ông N.C.S, giám đốc công ty khai nhận, Công ty MCS hoạt động chính trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Nam - Nhật Bản, phục vụ nhu cầu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng, công ty còn mua thêm các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm trôi nổi từ nhiều nguồn trong nước để bán lại. Ông S. cho biết, công ty chưa kịp bán sản phẩm nào ra thị trường thì đã bị kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh/ Ảnh doanhnghiepnguoitieudung.vn

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh/ Ảnh doanhnghiepnguoitieudung.vn

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS. Với hành vi "kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm", công ty đã bị xử phạt 32 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị cơ quan chức năng buộc tiêu hủy theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, việc phát hiện và xử lý vi phạm lần này nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng để đưa hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) sẽ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tiêu dùng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

#xử phạt 32 triệu đồng #thực phẩm #mỹ phẩm vi phạm #mỹ phẩm không rõ nguồn gốc #Công ty MCS

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty TNHH Phát Anh Minh bị thu hồi 2 mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh vi phạm quy định ghi nhãn.

Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 1855/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh.

Cụ thể, 2 sản phẩm bị thu hồi gồm: Aquafresh Soft Mint (số tiếp nhận 264128/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025) và Aquafresh Clear Mint (số tiếp nhận 264127/25/CBMP-QLD, cấp ngày 22/01/2025).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dầu ăn OFood gia súc cho người giá cao hơn 17% cho vật nuôi?

Dầu ăn OFood bán cho người tiêu dùng giá từ 38.000 đến 60.000 đồng/ lít. Trong khi đó, dầu cùng thương hiệu nhưng sản xuất phục vụ chăn nuôi giá thấp hơn 17%.

Hàng chục nghìn tấn dầu thực vật vốn dành cho gia súc, gia cầm đã được phù phép thành “dầu ăn tinh luyện” cho con người. Chai dầu tưởng rẻ nhưng lại tiềm ẩn cái giá đắt về sức khỏe.

Vụ việc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food "hô biến" dầu ăn gia súc OFood thành dầu ăn dành cho người bị phanh phui mới đây đã vén tấm màn cho thấy, thực phẩm bẩn hoàn toàn có thể “tấn công” người tiêu dùng ở bất cứ đâu, từ chợ cóc, siêu thị nhỏ lẻ đến sàn thương mại điện tử.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tạm giữ hơn 2.200 mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ hộ là ông Chu Bá Hiện, địa chỉ thường trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh kinh doanh 16 loại với tổng cộng trên 2.200 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó ngày 18/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tổ công tác Đội 4 Phòng PC03, Công an phường Bích Động, nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của ông Chu Bá Hiện, sinh năm 1972, địa chỉ số nhà 146, đường Thân Nhân Trung, TDP Dục Quang, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.