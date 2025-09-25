Công ty MCS bị phạt 32 triệu, tiêu huỷ toàn bộ thực phẩm, mỹ phẩm vi phạm

Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, trụ sở tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, trong quá trình lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS, do ông N.C.S làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang bày bán nhiều loại hàng hóa, bao gồm mỹ phẩm và thực phẩm như nước hoa, ngũ cốc Calbee, bánh Choco, kẹo và rong biển. Mặc dù các sản phẩm này đều được niêm yết giá, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ông N.C.S, giám đốc công ty khai nhận, Công ty MCS hoạt động chính trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Nam - Nhật Bản, phục vụ nhu cầu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng, công ty còn mua thêm các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm trôi nổi từ nhiều nguồn trong nước để bán lại. Ông S. cho biết, công ty chưa kịp bán sản phẩm nào ra thị trường thì đã bị kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh/ Ảnh doanhnghiepnguoitieudung.vn

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ MCS. Với hành vi "kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm", công ty đã bị xử phạt 32 triệu đồng. Ngoài ra, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị cơ quan chức năng buộc tiêu hủy theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, việc phát hiện và xử lý vi phạm lần này nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng để đưa hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) sẽ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tiêu dùng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ và hóa đơn chứng từ hợp pháp.