Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 125 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm Hà Tây do vi phạm về thủ tục đăng ký, lưu hành thuốc, có tình tiết tăng nặng trong hành vi vi phạm.

Bình Nguyên

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có địa chỉ trụ sở chính tại số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0500391400. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc.

Công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm gồm:

Hành vi 1: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ, thay đổi lớn cần được phê duyệt đối với 4 thuốc: Terpincold, SĐK 893111215600 (SĐK cũ: VD-28955-18); Metronidazol 250mg, SĐK 893115286023 (SĐK cũ: VD25177-16); Glucosamin, SĐK 893100205924 (SĐK cũ: VD-28953-18); Pimatussin, SĐK 893101310500 (SĐK cũ: VD-20444-14).

Hành vi 2: Không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành đối với 3 thuốc: Glucosamin, SĐK 893100205924 (SĐK cũ: VD28953-18); Terpincold, SĐK 893111215600 (SĐK cũ: VD-28955-18); Metronidazol 250mg, SĐK 893115286023 (SĐK cũ: VD-25177-16).

1-side.jpg
Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có các tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao cho ông Lê Xuân Thắng là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

