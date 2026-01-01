Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 loại đồ uống quen thuộc giúp 'cuộc yêu' thêm thăng hoa

Sống Khỏe

4 loại đồ uống quen thuộc giúp 'cuộc yêu' thêm thăng hoa

Lựa chọn đồ uống phù hợp trước khi quan hệ có thể giúp tăng hưng phấn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần mang lại “cuộc yêu” thăng hoa hơn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Việc chuẩn bị cho “cuộc yêu” không chỉ nằm ở cảm xúc hay không gian mà còn chịu tác động đáng kể từ chế độ ăn uống hằng ngày. Một số loại đồ uống quen thuộc, dễ thực hiện nếu sử dụng hợp lý trước khi quan hệ có thể giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần nâng cao chất lượng đời sống tình dục. Ảnh minh họa
Việc chuẩn bị cho “cuộc yêu” không chỉ nằm ở cảm xúc hay không gian mà còn chịu tác động đáng kể từ chế độ ăn uống hằng ngày. Một số loại đồ uống quen thuộc, dễ thực hiện nếu sử dụng hợp lý trước khi quan hệ có thể giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần nâng cao chất lượng đời sống tình dục. Ảnh minh họa
Dưa hấu được xem là loại quả có lợi cho sinh lý nam giới nhờ chứa axit amin L-citrulline. Khi vào cơ thể, L-citrulline sẽ chuyển hóa thành L-arginine – hợp chất có vai trò kích thích sản xuất oxit nitric, giúp các mạch máu giãn nở và cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Ảnh minh họa
Dưa hấu được xem là loại quả có lợi cho sinh lý nam giới nhờ chứa axit amin L-citrulline. Khi vào cơ thể, L-citrulline sẽ chuyển hóa thành L-arginine – hợp chất có vai trò kích thích sản xuất oxit nitric, giúp các mạch máu giãn nở và cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Ảnh minh họa
Nhờ đó, uống nước ép dưa hấu trước khi quan hệ có thể hỗ trợ khả năng cương cứng và giúp “cuộc yêu” diễn ra suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa
Nhờ đó, uống nước ép dưa hấu trước khi quan hệ có thể hỗ trợ khả năng cương cứng và giúp “cuộc yêu” diễn ra suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa
Chuối là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhờ chứa enzyme bromelain, chuối được cho là có khả năng hỗ trợ tăng ham muốn tình dục và cải thiện sức bền khi quan hệ. Ảnh minh họa
Chuối là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhờ chứa enzyme bromelain, chuối được cho là có khả năng hỗ trợ tăng ham muốn tình dục và cải thiện sức bền khi quan hệ. Ảnh minh họa
Việc uống sữa chuối lắc trước khi “lâm trận” giúp cơ thể tỉnh táo, dẻo dai hơn, đồng thời góp phần kéo dài thời gian quan hệ nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ carbohydrate tự nhiên và protein trong sữa. Ảnh minh họa
Việc uống sữa chuối lắc trước khi “lâm trận” giúp cơ thể tỉnh táo, dẻo dai hơn, đồng thời góp phần kéo dài thời gian quan hệ nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ carbohydrate tự nhiên và protein trong sữa. Ảnh minh họa
Một loại đồ uống khác thường được nhắc tới là nước ép lựu. Theo nhiều nghiên cứu, lựu chứa lượng lớn vitamin và các chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng hỗ trợ cải thiện lưu thông máu. Ảnh minh họa
Một loại đồ uống khác thường được nhắc tới là nước ép lựu. Theo nhiều nghiên cứu, lựu chứa lượng lớn vitamin và các chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng hỗ trợ cải thiện lưu thông máu. Ảnh minh họa
Việc uống nước ép lựu trước khi quan hệ được cho là giúp duy trì khả năng cương cứng ổn định hơn, đồng thời tăng sức bền và cảm giác hưng phấn trong suốt cuộc yêu. Ảnh minh họa
Việc uống nước ép lựu trước khi quan hệ được cho là giúp duy trì khả năng cương cứng ổn định hơn, đồng thời tăng sức bền và cảm giác hưng phấn trong suốt cuộc yêu. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, sinh tố bơ cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tăng năng lượng trước khi quan hệ. Bơ giàu vitamin K, vitamin nhóm B cùng chất béo tốt, giúp điều hòa lượng máu đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, trong đó có cơ quan sinh dục. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, sinh tố bơ cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tăng năng lượng trước khi quan hệ. Bơ giàu vitamin K, vitamin nhóm B cùng chất béo tốt, giúp điều hòa lượng máu đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, trong đó có cơ quan sinh dục. Ảnh minh họa
Uống sinh tố bơ với lượng vừa phải có thể giúp cơ thể dẻo dai, tăng ham muốn và khả năng duy trì cuộc yêu lâu hơn. Ảnh minh họa
Uống sinh tố bơ với lượng vừa phải có thể giúp cơ thể dẻo dai, tăng ham muốn và khả năng duy trì cuộc yêu lâu hơn. Ảnh minh họa
Dù các loại đồ uống trên được đánh giá có lợi cho sức khỏe tình dục, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cơ địa và thói quen sinh hoạt của mỗi người. Việc lạm dụng hoặc kỳ vọng quá mức có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Để “cuộc yêu” thực sự thăng hoa, bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố then chốt. Ảnh minh họa
Dù các loại đồ uống trên được đánh giá có lợi cho sức khỏe tình dục, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cơ địa và thói quen sinh hoạt của mỗi người. Việc lạm dụng hoặc kỳ vọng quá mức có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Để “cuộc yêu” thực sự thăng hoa, bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, việc giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố then chốt. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Đồ uống kích thích sinh lý #Lợi ích của dưa hấu trong quan hệ #Vai trò của chuối và enzyme bromelain #Tác dụng của nước ép lựu #Sinh tố bơ và tăng năng lượng #Yếu tố tự nhiên nâng cao ham muốn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT