Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Bình Nguyên

Ngày 30/12/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo.

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo có địa chỉ trụ sở chính tại số 13, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với thuốc Spciafil, SĐK VD-21082-14.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng.

1-side-912.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao cho ông Hong Sang Kee, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo để chấp hành mức xử phạt. Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

