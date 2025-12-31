Đau bụng âm ỉ không ngờ u mạc treo ruột khổng lồ dính hết ổ bụng

U mạc treo có thể gây đè ép ruột non, xoắn ruột, nhồi máu khối u gây hoại tử ruột. Nếu không được chẩn đoán kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

U30 cm choáng hết ổ bụng

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước khổng lồ cho bệnh nhân nữ lớn tuổi.

Đây là ca bệnh phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và sự phát triển không ngừng của kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại bệnh viện.

Bệnh nhân N.T.P. (65 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới, kèm theo bụng to dần lên trong nhiều tháng gần đây. Ban đầu, các triệu chứng xuất hiện âm thầm, không rầm rộ, tuy nhiên theo thời gian, bụng ngày càng căng to khiến bệnh nhân khó chịu khi sinh hoạt, ăn uống kém, nhanh no, mệt mỏi và lo lắng kéo dài.

Theo lời kể của bệnh nhân, tình trạng bụng to bất thường khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm lý luôn trong trạng thái bất an vì không rõ nguyên nhân bệnh lý.

Chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u khổng lồ chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Hình ảnh nội soi ổ bụng ghi nhận khối u mạc treo ruột kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân căng, có dấu hiệu choán chỗ rõ trong ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả CT scan ổ bụng cho thấy một khối u vùng hạ vị kích thước rất lớn, đường kính khoảng 30 cm, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, đẩy và chèn ép các cơ quan lân cận như ruột non, đại tràng và bàng quang.

ThS.BS.CKI Trần Nhật Phi - khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, với kích thước khối u lớn, vị trí phức tạp và nguy cơ biến chứng cao, đây được đánh giá là một ca bệnh hiếm gặp, có nhiều thách thức trong điều trị ngoại khoa.

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn đa chuyên khoa, với sự tham gia của: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Ngoại Tổng quát, Khoa Gây mê – Hồi sức.

Sau khi phân tích kỹ vị trí khối u, kích thước, mức độ chèn ép, nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận và khả năng tiếp cận phẫu thuật, các chuyên khoa đã thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán và cắt u, thay vì mổ mở truyền thống.

Ca phẫu thuật được các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát tiến hành trong khoảng 120 phút, đối mặt với nhiều thách thức lớn: Khối u có kích thước khổng lồ, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, làm hạn chế không gian thao tác nội soi; Khối u dính nhiều vào các cơ quan xung quanh, đặc biệt là mạc treo ruột; Nguy cơ chảy máu và tổn thương các cấu trúc quan trọng trong ổ bụng.

Tuy nhiên, dưới sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và giàu kinh nghiệm của ê- kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách tỉ mỉ từng lớp mô, kiểm soát tốt mạch máu, bảo tồn tối đa các cơ quan lân cận và cắt bỏ hoàn toàn khối u bằng phương pháp nội soi một cách an toàn.

Ca mổ kết thúc thuận lợi, không ghi nhận tai biến trong và sau phẫu thuật, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và bắt đầu ăn cháo. Mức độ đau sau mổ ít, không có biến chứng nhiễm trùng vết mổ. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

So với phẫu thuật mổ mở, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như: giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu, đảm bảo tính thẩm mỹ, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Ê- kíp Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột khổng lồ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác của ổ bụng

BS Lê Thanh Tuấn, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cho biết, u mạc treo ruột là tổn thương hiếm gặp. Khối u có thể ở mạc treo ruột non, đại tràng có thể sờ thấy khối trong ổ bụng. Việc này dễ nhầm với các bệnh lý khác của ổ bụng mà cần thiết phải chẩn đoán hình ảnh học hay làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xác định.

U mạc treo có thể bắt gặp ở bất kỳ độ tuổi nào từ lúc mới sinh cho đến trưởng thành. Khối u rắn nguyên phát rất hiếm. Trong các loại u mạc treo thì u ác tính nguyên phát của mạc treo thật sự rất hiếm, có thể hiếm như u ác tính của ruột non.

Sự hiện diện của bất kỳ khối đặc nào của mạc treo thường không được cho là phì đại bạch huyết hay lymphoma thì cần thiết chỉ định cắt bỏ khối u. Khi không loại trừ được sự ác tính của khối thì cần theo dõi kéo dài. Trong vài hoàn cảnh cụ thể, sinh thiết được chỉ định giúp xác định chẩn đoán.

Đối với các khối u mạc treo ruột lành tính thường có thể được điều trị bằng cách khoét. Còn khối u ác tính xâm lấn đòi hỏi phải cắt bỏ ung thư và các tổ chức xâm lấn hay di căn.

U mạc treo ruột gây ra các biểu hiện đau. Đau kiểu đau tạng có thể liên quan đến hiệu ứng khối choáng chỗ lên phúc mạc hay lực kéo lên mạc treo. Đây là cảm giác đau sâu và không khu trú thường ở trung tâm ổ bụng.

Có các triệu chứng của tắc ruột như: Đau bụng cơn; Buồn nôn và nôn; Bí trung đại tiện.

Do khối u mạc treo không liên quan đến ống tiêu hóa do vậy chỉ có triệu chứng tắc ruột đối với u mạc treo lành tính kích thước lớn hay u mạc treo ác tính giai đoạn muộn. Đối với các ca u ác tính, tắc ruột có thể là thứ phát từ tổn thương lúc đầu. Với các ca u lành tính như u mỡ, sinh lý bệnh học gây nên tắc ruột rất phức tạp.

Các triệu chứng khác của u mạc treo ruột có thể gặp là: Sờ thấy khối u ổ bụng; Buồn nôn, nôn; Tiêu chảy; Đầy hơi; Táo bón.

U mạc treo có thể gây đè ép ruột non, xoắn ruột, nhồi máu khối u gây hoại tử ruột. Nếu không được chẩn đoán kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.