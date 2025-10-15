Ninh Bình đấu giá 42 lô đất, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 42 lô đất ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Ngày 15/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích dao động từ 92m2 đến 130,8m2. Giá khởi điểm từ 6 - 8,25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 600 - 863 triệu đồng mỗi lô đất.

Tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là 28.767.870.000 đồng. Bước giá áp dụng cho tất cả các lô đất là 100.000 đồng/m2, được dùng làm căn cứ xác định giá trả hợp lệ của người tham gia đấu giá.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 17/10/2025 đến 17h ngày 29/10/2025. Cụ thể, từ 17/10 đến 29/10, hồ sơ được bán và tiếp nhận tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường (thôn 38, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình); từ 20/10 đến 29/10, người dân có thể nộp hồ sơ tại trụ sở UBND xã Hải Anh.

Hồ sơ đăng ký gồm phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của công ty, bản sao công chứng hoặc bản photo kèm bản chính giấy tờ tùy thân để đối chiếu, chứng từ nộp tiền đặt trước, phiếu thu tiền mua hồ sơ và hợp đồng ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên. Người tham gia trả giá theo mét vuông và nhận đất theo lô; giá trúng đấu giá được tính bằng giá trúng của 1m2 nhân với diện tích lô đất tương ứng.

Phiên đấu giá dự kiến bắt đầu lúc 7h ngày 2/11/2025, tại Nhà văn hóa Hùng Thắng, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.