Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà phố với mặt tiền 'xếp - gấp' độc nhất vô nhị

Bất động sản

Nhà phố với mặt tiền 'xếp - gấp' độc nhất vô nhị

Ở Nhà Notes, giấy note là ý tưởng, là mã gen chính để định hình ngôn ngữ kiến trúc xuyên suốt không gian bên trong và ngoài. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Giữa khu đất nhiều hạn chế ở Gò Vấp (TP HCM), Nhà Notes được hình thành từ hình ảnh quen thuộc của một tờ giấy note nhẹ nhàng, linh hoạt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Giữa khu đất nhiều hạn chế ở Gò Vấp (TP HCM), Nhà Notes được hình thành từ hình ảnh quen thuộc của một tờ giấy note nhẹ nhàng, linh hoạt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Mặt tiền cấu tạo từ các lớp layout chồng chéo lên nhau, tạo nên các chuyển động “xếp – gấp – mở", được tính toán kĩ để hoạt động như một lớp lọc khí hậu, giảm nắng gắt, tăng thông gió. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Mặt tiền cấu tạo từ các lớp layout chồng chéo lên nhau, tạo nên các chuyển động “xếp – gấp – mở", được tính toán kĩ để hoạt động như một lớp lọc khí hậu, giảm nắng gắt, tăng thông gió. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Lớp hình khối chồng xếp này vừa giúp che nắng hướng Tây, vừa đón gió và đảm bảo sự riêng tư cho không gian bên trong. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Lớp hình khối chồng xếp này vừa giúp che nắng hướng Tây, vừa đón gió và đảm bảo sự riêng tư cho không gian bên trong. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Những chuyển động ấy khiến ngôi nhà như đang “thở”, thích nghi mềm mại với khí hậu và nhịp sống đô thị. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Những chuyển động ấy khiến ngôi nhà như đang “thở”, thích nghi mềm mại với khí hậu và nhịp sống đô thị. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Bên trong nhà, ngôn ngữ giấy note tiếp tục được kéo dài thông qua những góc bo mềm. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Bên trong nhà, ngôn ngữ giấy note tiếp tục được kéo dài thông qua những góc bo mềm. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Bề mặt uốn cong và hệ tủ – bàn liền khối theo ngôn ngữ gấp – mở, tạo ra sự liên tục giữa các tầng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Bề mặt uốn cong và hệ tủ – bàn liền khối theo ngôn ngữ gấp – mở, tạo ra sự liên tục giữa các tầng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Góc bếp nhỏ nhưng ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Góc bếp nhỏ nhưng ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Phòng ngủ liền mạch và ấn tượng với mảng miếng màu sắc quen thuộc của các loại giấy note. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Phòng ngủ liền mạch và ấn tượng với mảng miếng màu sắc quen thuộc của các loại giấy note. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Khu vực cầu thang ngập ánh sáng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Khu vực cầu thang ngập ánh sáng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Sân thượng là không gian xanh với các đường cong linh hoạt. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Sân thượng là không gian xanh với các đường cong linh hoạt. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Từ ý tưởng giản dị của đời sống thường ngày, Nhà Notes trở thành tổng thể kiến trúc nhất quán, nơi mỗi hình khối và vật liệu đều mang trong mình lý do tồn tại rất riêng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Từ ý tưởng giản dị của đời sống thường ngày, Nhà Notes trở thành tổng thể kiến trúc nhất quán, nơi mỗi hình khối và vật liệu đều mang trong mình lý do tồn tại rất riêng. Ảnh: Minh Quốc Bùi
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Kiến trúc lấy cảm hứng từ giấy note #Thiết kế mặt tiền xếp - gấp #Giải pháp giảm nhiệt và lấy sáng tự nhiên #Ngôn ngữ kiến trúc linh hoạt và mềm mại #Không gian sống thích ứng khí hậu đô thị #Tối ưu hóa ánh sáng và thông gió nội thất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT